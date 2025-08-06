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約停車場交貨！調包A走33萬金項鍊　一路狂奔掉出來...這下慘了

▲新北市姚姓男子今年1月間從網路社群看見黃金交易訊息，約出對方至桃園市某處停車場面交時，卻偷偷調包3兩1分金項鍊，得手後拔腿狂奔，被巡邏員警當場拘捕。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲新北市姚姓男子今年1月間從網路社群看見黃金交易訊息，約出對方至桃園市某處停車場面交時，卻偷偷調包3兩1分金項鍊，得手後拔腿狂奔，被巡邏員警當場拘捕。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市姚姓男子今年1月間自網路社群看見黃金項鍊交易訊息，約出對方至桃園市某處停車場面交時，卻趁機調包3兩1分金項鍊，換上假金項鍊，誆騙對方要取現金交易時後拔腿狂奔，對方驚覺金項鍊被調包高喊「抓賊」！正好被巡邏員警發現，當場以現行犯拘捕到案；桃園地檢署偵結依詐欺取財罪嫌提起公訴。

檢警調查，設籍在新北市板橋區姚姓男子於今年1月23日下午1時30分許，在社群網路上發現網路銀樓黃金買賣訊息，甘姓男子欲出售2兩麻花黃金項鍊，姚男遂私訊對方，相約在桃園市某處停車場面交。

姚男與甘男在桃園市某處停車場內面交金項鍊時，姚男辯稱想多買一條金項鍊，甘姓男子不疑有他，拿出2條金項鍊供姚挑選，甘姓男子拿出3兩1分（市值逾33萬餘元）麻花金項鍊讓姚挑選，未料，姚男卻趁其不備之際，將金項鍊偷偷放入口袋，再持預先準備假黃金項鍊調包放入金飾盒內，佯稱要向在停車場旁妻子取錢購買，得手後快步離開現場，甘男直覺有異，打開黃金盒子驚覺被調包，立即高喊「抓賊」。

此時，在停車場外巡邏的桃園警方聞訊後立即趕來，姚姓男子在逃跑過程中，不慎將得手的黃金項鍊掉落在停車場2樓手扶梯旁，員警當場拘捕逃跑的姚男，並循線查獲掉落的黃金項鍊，員警將姚男依現行犯拘捕帶回警局偵訊。

桃檢複訊時，姚男坦承犯行不諱，警方則提供現場照片、黃金項鍊照片與被害人筆錄等佐證，檢方認為與搶奪罪嫌不符，姚男以詐術取得黃金項鍊，檢方偵結依詐欺取財罪嫌將姚男提起公訴。

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