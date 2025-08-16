機捷偷拍辣妹裙底！變態平頭男長相曝　被逮竟辯：今天而已

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局捷運警察隊日前接獲桃園機場捷運北段段長反映，近期在機捷A6泰山貴和站發現一名身材壯碩之平頭男子，時常跟隨女子身後，疑似有偷拍與騷擾情事，捷運警察隊昨（15）日上午果然查獲褚姓男子在捷運出口查獲到案，並查扣內有多張被害人裙底照片的手機到案，就近通報林口警分局處理，依妨害秘密罪嫌移送偵辦。

▲機場捷運警察隊昨天上午查獲平頭男褚姓男子在捷運站手扶梯偷拍短裙辣配裙底風光，出捷運站時被警方拘捕報案。（圖／捷運警察隊提供）

▲機場捷運警察隊昨天上午查獲平頭褚姓男子涉嫌在捷運站手扶梯偷拍短裙辣配裙底風光，被埋伏便衣員警拘捕。（圖／捷運警察隊提供）

捷運警察隊指出，昨天上午8時許，捷警隊員警以便衣裝扮佯裝旅客，在捷運A6車站埋伏，上午8時許發現37歲褚姓男子在非付費區出入口上行手扶梯，以手機伸向林姓被害女子裙底拍照，埋伏警力隨即跟監將其逮捕，在其手機內發現有多名被害女子裙底照片，褚被逮後竟說「今天而已」。

捷運警察隊表示，褚姓犯嫌因工作關係從基隆騎乘機車，到A6泰山貴和站附近工地做事，昨天上班前先至捷運站偷拍女子裙底，捷運警察隊日前接獲捷運公司反映後，員警編排便衣埋伏在捷運站內，果然當場查獲褚嫌到案就近移送林口警分局明志派出所偵辦，還給機捷旅客安全無虞乘車環境。

▲機場捷運警察隊昨天上午查獲平頭男褚姓范嫌在捷運站手扶梯偷拍短裙辣配裙底風光。（圖／捷運警察隊提供）

桃園捷警隊隊長謝金龍強調，捷警隊員警全力守護機場捷運民眾安全外，當場緝獲褚姓偷拍犯嫌，還給機捷旅客安全之乘車環境。呼籲民眾搭乘捷運時，應提高警覺注意身旁人事物，如在站體內或列車上發現任何異常狀況，請保持冷靜勿驚慌，立即按壓車門旁緊急對講機通知司機員或行控中心，或於車站內通知站務人員、撥打110電話向警方報案，以利警方了解情況派員處理，共同維護良好社會治安環境。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

拒絕性騷擾，請撥打110、113。