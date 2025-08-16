　
社會 社會焦點 保障人權

陸男網購快艇偷渡！離奇理由曝　帶兒來台念書「看有無出路」

▲大陸雲南省一對宋姓父子今年5月間乘坐快艇偷渡桃園觀音海灘，因身上沒錢翌日向大園警方自首，父親遭聲押迄今，兒子則責付桃園專勤隊。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲大陸雲南省一對宋姓父子今年5月間乘坐快艇偷渡桃園觀音海灘，因身上沒錢翌日向大園警方自首，父親遭收押迄今，兒子則責付桃園專勤隊。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

大陸雲南省一對宋姓父子今年5月間，乘坐快艇偷渡到桃園觀音海灘上岸，隔天因身上沒錢向大園警方自首，檢警則查扣橡皮艇、兩桶汽油等證物；桃檢調查時，宋姓父子坦承偷渡事實，宋父辯稱「帶兒子來台念書，看看有無出路」，檢方查出其快艇確實購自大陸網站，偷渡來台並非要刺探軍情，因為沒錢只好自首，偵結依違反入出國及移民法案件將宋父起訴，兒子則交付桃園專勤隊，目前宋父仍收押中。

檢警調查，41歲的宋姓男子與17歲兒子均為大陸雲南省籍人士，明知大陸地區人民入境台灣地區，應先向主管機關申請許可，未經許可不得擅自進入台灣地區，今年5月15日清晨6時許左右，自大陸福建省平潭縣不詳海岸，以自大陸「拼多多」購物網站購買充氣式橡皮艇，懸掛馬力船外機之小艇，於同日下午5時30分許橫越台灣海峽，抵達桃園市觀音區觀塘液化天然氣廠旁之沙灘非法入境我國。

翌日上午8時許，自行前往至桃園市政府警察局大園分局觀音分駐所求助，警方立即查扣包括橡皮艇、2桶汽油、礦泉水3瓶、維修零件與銀聯卡等證物，全案移送桃園地檢署偵辦。

桃檢調查時，宋父坦承偷渡之事實，辯稱「帶兒子來台念書，看看有無出路」，因為身上沒錢，所以翌日向警方自首投案，檢方根據警方查扣證物、現場照片確認宋姓父子犯行明確，檢方認為父子均為大陸地區人民未經許可，不得進入臺灣地區之規定，涉犯未經許可入國罪嫌，因被告為成年人，與少年共犯本案，請依兒童及少年福利與權益保障法之規定，加重其刑，檢方偵結依違反入出國及移民法案件將宋父起訴，17歲兒子則交付桃園專勤隊。

據指出，宋姓父子均為大陸雲南省人，自述從雲南農村到沿海，從「拚多多」購物網站下單購買快艇寄至福建，他去福建取貨，然後偷渡抵達台灣桃園，當天曾用銀聯卡提款吃晚餐，翌日清晨因身上沒錢才向大園警分局觀音分駐所自首投案；檢警與海巡署針對宋姓父子來台目的是否具有刺探軍情之意分別進行測謊，兩人結果都通過測謊，並非想要刺探，也不是宣示主權。宋姓父親聲稱希望帶從事美髮的兒子來台唸書，看有沒有新出路。結果迎接父子倆的竟是被關押、收容，來台尋夢終究以夢碎收場。

大陸父子偷渡上岸帶兒子來台念書收押收容桃園地檢署

