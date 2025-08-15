酒後回到家「想起開關沒關」泥醉出門撞死騎士　賠600萬換緩刑

▲桃園市劉姓男子去年9月酒後被友人送返家，卻再度開車外出，不慎失控撞死同向騎士遭檢方起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子去年9月與友人聚餐酒後，已被友人送返家休息，但想起公司有開關未關，心存僥倖再度開車外出，不慎在大溪區康莊路失控撞死同向騎士，警方到場後測出酒測值高達每公升1.04毫克，幾乎是泥醉狀態。桃檢調查時，劉男坦承犯行不諱，檢方查出事後劉男賠償死者家屬600萬元，希望爭取死者家屬原諒，檢方偵結依公共危險罪嫌提起公訴。

檢警調查，55歲劉姓男子於去年9月2日晚間在大溪區與友人聚餐飲酒，餐敘結束後友人開車送其返家休息，晚間10時許，劉男想起公司有開關未關，因此心存僥倖開車外出，行經桃園市大溪區康莊路時一處彎道時，不慎偏移至機車優先道，撞上同向機車，造成簡姓騎士摔車，頭、胸、腹部及四肢多重外傷等傷害，經路過民眾通知救護車到場緊急送往國軍桃園總醫院急救療，仍於翌日上午9時許，因外傷顱內出血及胸、腹腔出血宣告不治。

大溪警方到場處理時，劉男主動坦承是自己肇禍，警方酒測時酒測值高達每公升1.04毫克，已呈現泥醉狀態，警方依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，劉男坦承犯行不諱，檢方根據警方現場照片、酒測值報告、醫院診斷證明等佐證，確認犯行明確，檢方依公共危險罪嫌起訴，此外，劉男事後向家屬認錯賠償600萬元，希望爭取家屬原諒，以爭取緩刑機會。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。