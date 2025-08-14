▲躺平就能上桌！「邪修料理」瘋網，4道家常菜：丟進去按下「炊飯」就完成 。（圖／翻攝IG@q_1212hc、記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

最近在網路上，「邪修料理」掀起一股討論熱潮。「邪修料理」其實是一個幽默自嘲的網路用語，指的是用最快、最偷懶、最意想不到的方法，做出超乎預期的美味料理。其精神是不拘泥傳統做法，打破常規，通過高效、省事的創意烹飪方式，讓食材發揮最大價值，同時避免浪費。這股「廚房革命」不僅引來大量模仿與分享，還催生出許多搞笑、實用的食譜與教學影片，被網友戲稱為「邪修做飯」。



料理一：奇妙版綠豆湯

材料：綠豆200克、水約1公升、綠豆牛奶冰棒2支

把綠豆、2支冰棒與水同時丟進電飯鍋加熱，10分鐘後打開取出冰棒棍，繼續蓋上直到電飯鍋時間跳起即可，比傳統煮法省下大半時間。

料理二：養樂多叉燒肉

材料：梅花豬肉300克、醬油2大匙、養樂多2瓶

豬肉煎至微上色後，加入醬油和養樂多煮收汁，20~30分鐘就能吃到焦亮香甜的叉燒肉，比傳統醃烤省下數小時。也可以丟進電飯鍋，按下炊飯，等待時間到後就可享用。

料理三：橙汁紅燒排骨

材料：豬小排500克、橙汁600毫升、生薑片、辣椒、醬油2大匙、蠔油1大匙

排骨汆燙後放入電鍋，加滿調味料與橙汁，按下煮飯鍵，40分鐘到1小時內就能吃到軟爛入味的排骨，比慢火燉煮快多了。

料理四：微波鮭魚白醬燉飯

材料： 便利商店鮭魚御飯糰2個、起司片2片、牛奶50毫升

拆開封膜放入起司片和牛奶，微波3分鐘後攪拌均勻，即成濃郁奶香燉飯，完全不必傳統燉煮。

這4道料理展現了「邪修」精神！高效、省事、搞笑又美味，讓你躺平就能上桌，懶人也能秒變大廚。