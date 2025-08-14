　
躺平就能上桌！「邪修料理」瘋網　4道家常菜：丟進去按下「炊飯」就完成

▲▼ 。（圖／翻攝IG@q_1212hc、記者王威智攝）

▲躺平就能上桌！「邪修料理」瘋網，4道家常菜：丟進去按下「炊飯」就完成 。（圖／翻攝IG@q_1212hc、記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

最近在網路上，「邪修料理」掀起一股討論熱潮。「邪修料理」其實是一個幽默自嘲的網路用語，指的是用最快、最偷懶、最意想不到的方法，做出超乎預期的美味料理。其精神是不拘泥傳統做法，打破常規，通過高效、省事的創意烹飪方式，讓食材發揮最大價值，同時避免浪費。這股「廚房革命」不僅引來大量模仿與分享，還催生出許多搞笑、實用的食譜與教學影片，被網友戲稱為「邪修做飯」。


料理一：奇妙版綠豆湯
材料：綠豆200克、水約1公升、綠豆牛奶冰棒2支
把綠豆、2支冰棒與水同時丟進電飯鍋加熱，10分鐘後打開取出冰棒棍，繼續蓋上直到電飯鍋時間跳起即可，比傳統煮法省下大半時間。

料理二：養樂多叉燒肉
材料：梅花豬肉300克、醬油2大匙、養樂多2瓶
豬肉煎至微上色後，加入醬油和養樂多煮收汁，20~30分鐘就能吃到焦亮香甜的叉燒肉，比傳統醃烤省下數小時。也可以丟進電飯鍋，按下炊飯，等待時間到後就可享用。

料理三：橙汁紅燒排骨
材料：豬小排500克、橙汁600毫升、生薑片、辣椒、醬油2大匙、蠔油1大匙
排骨汆燙後放入電鍋，加滿調味料與橙汁，按下煮飯鍵，40分鐘到1小時內就能吃到軟爛入味的排骨，比慢火燉煮快多了。

料理四：微波鮭魚白醬燉飯
材料： 便利商店鮭魚御飯糰2個、起司片2片、牛奶50毫升
拆開封膜放入起司片和牛奶，微波3分鐘後攪拌均勻，即成濃郁奶香燉飯，完全不必傳統燉煮。

這4道料理展現了「邪修」精神！高效、省事、搞笑又美味，讓你躺平就能上桌，懶人也能秒變大廚。

邪修料理懶人料理宅家美食家常菜快速料理創意料理電飯鍋料理微波料理養樂多料理橙汁排骨綠豆湯鮭魚燉飯網路熱門料理教學躺平美食搞笑料理省時料理懶廚房輕鬆上桌居家美味

