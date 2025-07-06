「1甜品」能助減重！醫曝「不用運動節食」：一碗就能燃脂

▲想減脂卻又想吃甜食？減重醫大推「綠豆湯」。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

吃甜品也能減重？減重醫師蕭捷健透露，當大腸裡的擬桿菌遇上由高纖食物、抗性澱粉發酵而來的乙酸，可減少肝臟與內臟脂肪，效果如同進行低碳飲食，而綠豆富含抗性澱粉與β-葡聚醣，是不錯的選擇，建議煮成綠豆湯食用，「更棒的是，這一切不需你忍受極端斷澱粉的痛苦與煎熬。只要換一下主食，你就能輕鬆地啟動身體天然的燃脂模式。」

蕭捷健醫師在臉書粉專說明，根據最新《Cell Metabolism》期刊的研究，當大腸裡的擬桿菌遇上由高纖食物、抗性澱粉發酵而來的乙酸，可減少肝臟與內臟脂肪，效果如同進行低碳飲食，「當你吃下綠香蕉、冷卻過的地瓜、燕麥這些富含抗性澱粉與β-葡聚醣的食物後，它們在腸道靜靜發酵，產生的乙酸吸引著擬桿菌大量增殖。」

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醫師進一步解釋，這群微小而強大的擬桿菌群就像飢餓的清道夫，迅速將腸道內的糖分一掃而空，於是身體只好轉而燃燒囤積已久的脂肪，而想讓乙酸精準送達大腸，關鍵在選擇慢消化纖維，其中綠豆、紅豆、綠香蕉等富含抗性澱粉，而隔夜冷藏的地瓜經過烤熟再冷藏，能大幅提升抗性澱粉含量。

蕭捷健接著說，除了抗性澱粉，也可以食用β-葡聚醣，只需前一晚泡一碗燕麥，隔天即可輕鬆享用。另外，平凡的蘆筍、洋蔥、蒜頭富含果寡糖，輕輕炒過便能守護纖維營養。醫生提醒，如果想透過喝醋補乙酸是行不通的，因為醋酸在小腸就會被吸收，大腸根本撿不到燃料。

醫生補充，擬桿菌雖是人人腸道原有的菌種，卻常被現代飲食迫害，若想讓它們成為燃脂戰友，必須做到：

1、「彩虹餐盤」法則：藍莓、紫高麗菜等深色蔬果能讓擬桿菌活性倍增。

2、14小時空腹窗口：比168斷食更溫和，晚上8點到隔天10點不進食，14小時的空腹窗口比激烈的斷食更溫柔有效

3、拒吃「菌群殺手」：精製糖、植物奶油、素食奶精、會讓擬桿菌數量腰斬。

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