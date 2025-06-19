北車後站有麻將賭場「私廚家常菜」供3餐　警攻堅逮23人



▲台北車站附近有麻將賭場，警方逮負責人以及賭客等23人。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局大同分局在日前掌握情資，在「後火車站」附近有麻將賭場違法營業，警方在12日前往埋伏攻堅，並且當場逮捕負責人以及3名員工，另外還有正在賭桌上廝殺的16人，以及正在旁邊等待「湊桌」3人，且該賭場還設有「私廚」提供三餐，都是由員工下廚烹飪，讓賭客在賭場可以吃到家常菜。

警方調查，北市大同區重慶北路1段、華陰街口，有民眾檢舉民宅裡私設麻將賭場，警方12日前往查緝，當場查獲53歲的廖姓女負責人以及3名員工，還有67歲吳姓婦人等16位正在「賭桌廝殺」的賭客，除此之外，旁邊還有3人正在等待「有緣人」湊桌。

警方當場查扣相關證物，並且發現廖姓女負責人的賭場，每次最少都要打5百元底、1百元台費，只要賭客自摸，就抽取1百元的抽頭金，警方當場查扣11萬元抽頭金、賭資22萬元，另外還有麻將賭具、帳本以及監視器等證物，賭客則依規定裁罰，負責人以及員工等4人則依賭博罪送辦。

警方發現，該賭場的客人幾乎都是中高齡的長者，所以貼心的請員工在賭場裡下廚烹飪，且還提供三餐讓賭客可以在賭場吃到家常菜。大同分局呼籲，賭博是萬惡之源，害人害己，動輒使人傾家蕩產，警方將持續掃蕩、刨根溯源，淨化社會治安，確保市民安居樂業。