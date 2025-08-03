這款台味甜品竟有「超級澱粉」！減重醫超推：可以當成主食

▲蕭捷健表示，綠豆不僅消暑，還有營養豐富的超級澱粉。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

炎炎夏日，不少人喜歡來碗冰涼綠豆湯消暑。減重醫師蕭捷健指出，綠豆不僅消暑，更是營養豐富的「超級澱粉」，不但升糖指數僅為白飯的三分之一，還富含蛋白質與膳食纖維，有助穩定血糖、改善腸道菌相，甚至有助於降低膽固醇與內臟脂肪，是夏季理想的主食替代品。

蕭捷健說明，每100克綠豆含有24.6克蛋白質與11.2克膳食纖維，遠高於白飯的3克與0.55克。此外，綠豆富含抗性澱粉與植物性雌激素「異黃酮」，能降低膽固醇並改善腸道環境，對血糖控制及代謝健康都有益處。

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他引用《Cell Metabolism》期刊研究指出，高纖飲食發酵產生的乙酸與大腸中的擬桿菌作用後，能減少肝臟與內臟脂肪，產生如同低碳飲食的減脂效果。因此，他建議可將綠豆湯作為主食，用來取代白飯，尤其適合在炎熱氣候下飲用。

對於喜歡甜味的民眾，蕭捷健建議可使用天然代糖如羅漢果糖或甜菊糖取代蔗糖，不僅甜度更高，熱量也幾乎為零，還具有抗氧化效果，有助維持血糖穩定又無熱量負擔。他也提醒，選擇綠豆湯時可依個人飲食習慣控制糖分添加，既能兼顧消暑解熱，也有助於健康管理與飲食平衡。