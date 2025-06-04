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捲富商小三風波！啦啦隊女孩「Dora今日球場應援請假」

▲Dora捲入小三疑雲 。（圖／翻攝自IG／ᴅᴏʀᴀ ʜᴜɴɢ.是小葳葳呀~）

▲Dora捲入小三疑雲。（圖／翻攝自IG／ᴅᴏʀᴀ ʜᴜɴɢ.是小葳葳呀~）

記者施怡妏／綜合報導

律師李怡貞日前在節目上談到，有位現役啦啦隊女神介入某富商婚姻成為小三，甚至懷孕墮胎，樂天女孩成員Dora遭到影射，至今仍神隱未發聲。然而，原定今（4日）由Dora出席的應援活動，將由隊友Kira代替，再次引發網友熱論。

根據樂天女孩官方IG公布的六月班表，Dora原本安排在4日、7日、8日、20日及28日出場。不過，官方於昨晚發布班表異動公告，Dora原定4日的出席球場應援，改由Kira代班。此外，其他隊員如Nikki及沈珈妤的班表也同步異動。公告中強調，女孩出席可能依身體狀況、個人行程等原因調整，依實際出勤為準。

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李怡貞先前在《11點熱吵店》上爆料，有個啦啦隊女孩與「富可敵國」的富商發展不正當關係，正宮授權她將此事公開。就有網友注意到，Dora本來要參與高雄端午划龍舟活動（5月31日），但忽然取消出席。對此，經紀人王映策表示，「私人問題不予回應」。

Dora本人雖未針對緋聞正面回應，但有在IG上說明缺席活動的原因，「不好意思在晚上打擾大家，因身體狀況不佳，原定明日（指31日）的划龍舟行程我將無法出席，特此向大家說明與致歉。雖然我無法親臨現場，但仍誠摯邀請大家前往替團隊夥伴們加油打氣！也預祝大家端午佳節愉快，平安健康」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Rakuten Girls IG）

▲▼班表異動。（圖／翻攝自Rakuten Girls IG）

▲班表異動。（圖／翻攝自Rakuten Girls IG）

律師李怡貞日前在節目《11點熱吵店》中爆料，某位曾經或是現任的樂天啦啦隊女孩，介入富商婚姻，因此，她也整理出關於女孩的線索，包含：

1.曾經或目前在樂X球團
2.長髮
3.形象甜美可愛
4.身高不足160公分
5.知名度高
6.廁所唱歌直播
7.遊艇也去坐
8.流產藥丟家裡
9.家裡曬內褲
10.曾同框林襄以及登上吳宗憲與小S（徐熙娣）節目及《11點熱吵店》
11.帶寵物偷偷侵門踏戶造成未成年子女過敏

之後，被許多網友點名的禾羽、琳妲、孟潔、艾融，都透過社群平台發聲闢謠。樂天29日也發出聲明，「球團尊重每位女孩的私人生活與交友情況，有關近期對於樂天女孩成員的揣測與指控，球團不予評論並呼籲外界尊重個人隱私，謝謝各界關心」。

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