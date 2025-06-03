▲芭樂這樣吃瘋掉！夜市甘草芭樂太無聊，加辣＋鰹魚粉超涮嘴 。（圖／翻攝IG@_claire309_）

記者王威智／綜合報導

芭樂是不少人夏季最愛的清爽水果，富含維生素C與高抗氧化力，正式名稱為「番石榴」，一年四季都吃得到，盛產期則集中在6至8月。傳統吃法像是灑上梅粉或甘草粉，或打成果汁加點蜂蜜、鮮奶調味，但你聽過「爆香芭樂」嗎？

近日有網友在社群平台分享「私藏重口味吃法」，貼文一出瞬間引發熱議，網友直呼「甘梅芭樂已經過時了，這才是真正的靈魂吃法！」

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這位網友大方公開做法，只需準備鹽、糖、生辣椒、鰹魚粉等食材，鹽與糖的黃金比例為1：3（她實際使用鹽2、糖6），再依照個人口味加入生辣椒切片，「我這邊放兩條，夠味又有香氣」，最後再撒上一點點鰹魚粉，「真的要非常少量」。她將所有調味料混合後壓在芭樂上，甚至加碼建議：「口味重的可以加點金鉤蝦炒香後壓碎一起拌。」

完成後的芭樂帶有鹹甜辣香味，吃起來像極了涼拌水果沙拉，她笑說「我一次可以吃掉兩顆」。

貼文引起眾多網友討論，紛紛留言分享自己童年回憶中的芭樂吃法，「我小時候是糖＋醬油」、「可以試試加統一牛肉麵的調味粉，是越南朋友教的」、「這根本是台版泰國青芒果沾臭魚醬的概念」。芭樂百搭、口感脆甜，也成為創意吃法的最佳實驗水果。