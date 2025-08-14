　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營新竹鄉長路燈採購弊案收賄遭判12年　監察院通過彈劾

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨籍新竹縣峨眉鄉鄉長王增忠，利用辦理LED路燈採購案之機會，護航廠商得標，並牟取不法利益；前課長魏宇祥，違反採購法令，違失情節重大，監察院今（14日）發布新聞稿表示，王增忠、魏宇祥二人違失事證明確，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，通過蔡崇義、葉宜津、王麗珍委員所提彈劾案

新竹縣峨眉鄉鄉長王增忠於任職期間，利用峨眉鄉公所辦理「新竹縣峨眉鄉水銀路燈（鈉光燈）汰換計畫」之機會，竟護航廠商得標，並牟取不法利益，嚴重敗壞官箴；峨眉鄉公所建設課前課長魏宇祥於任職期間，明知所辦之採購案違反法令，與廠商人員接觸聯繫，更在身兼評選委員時，循王增忠之指示為不正評分，損及政府採購應公平競標之制度。

王增忠在發包「峨眉鄉LED路燈案」收受90萬元賄賂，被新竹地院判處有期徒刑12年，依法停職。監察院指出，王增忠、魏宇祥二人違失事證明確，損害政府信譽及公務人員廉潔形象。監察院於114年8月7日審查通過監察委員蔡崇義、葉宜津、王麗珍提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，被彈劾人王增忠自107年12月25日起任職為峨眉鄉鄉長，對於峨眉鄉公所辦理之採購案件有督辦、審核決行之權，其明知依政府採購法相關規定，採購案件應以公平、公正之程序，致力提升採購效能，並確保採購之品質，不容許任何人藉機索賄牟利，俾免損害採購案件之效能與品質。卻利用鄉公所於108年間有汰換水銀路燈換裝為LED路燈之採購需求，護航廠商得標「峨眉鄉LED路燈案」，並牟取不法利益，有違選民之託付，嚴重敗壞官箴。

彈劾案文點名，被彈劾人魏宇祥身為峨眉鄉公所建設課課長，本應奉公守法，處理鄉務，明知所辦之採購案違反法令，竟與廠商多次接觸聯繫，更在身兼評選委員時，循被彈劾人王增忠之指示為不正評分，使政府採購法所期待建立之公平競標制度形同虛設，有害於社會公益。

監察院指出，被彈劾人等違反公務員服務法第1條、第6條及第7條等相關規定，違失事證明確，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，顯有依公務員懲戒法第2條第1款規定，予以懲戒之必要，爰依法提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
政院追加878億預算！民眾黨團僅挺這些：不接受大惡罷全民買單
快訊／逢甲商圈高樓墜落　男子四肢變形
快訊／兄弟宣布註銷德保拉！　柯威士登錄
大牙昔認「老公被診斷精蟲斷肢」　結婚5年難懷孕原因曝
被指吵架！卓榮泰踉蹌盧秀燕急扶　會議現場還原
快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝
經濟部稱郭智輝宴席「僅短暫致意」　侯漢廷打臉：待3小時
快訊／俄羅斯強烈爆炸！市中心冒大量濃煙　超過10建築損毀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盧秀燕棄選黨魁引陰謀論　凌濤嗆反朱派：把主席選舉當求職大會

政院追加878億預算！民眾黨團僅挺這些　轟：不接受大惡罷全民買單

政院提追加預算「罷免投票要15.4億」！　羅智強轟：毫無廉恥

藍營新竹鄉長路燈採購弊案收賄遭判12年　監察院通過彈劾

被指行政院會交鋒！卓榮泰踉蹌盧秀燕伸手急扶　還原會議現場

普發1萬懶人包／昔違憲天人交戰、今稱反映民意　卓榮泰大轉彎

經濟部稱郭智輝「僅短暫致意即離席」　侯漢廷打臉：待了3個小時

王鴻薇批普發1萬「一拖再拖」　籲行政院依三讀時程10月底前發放

冰箱、洗衣機都有！　民進黨媒合企業捐家電給受災戶「申請管道曝」

延宕32年「行政區劃程序法」完成初審　建立行政區域調整規則

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

盧秀燕棄選黨魁引陰謀論　凌濤嗆反朱派：把主席選舉當求職大會

政院追加878億預算！民眾黨團僅挺這些　轟：不接受大惡罷全民買單

政院提追加預算「罷免投票要15.4億」！　羅智強轟：毫無廉恥

藍營新竹鄉長路燈採購弊案收賄遭判12年　監察院通過彈劾

被指行政院會交鋒！卓榮泰踉蹌盧秀燕伸手急扶　還原會議現場

普發1萬懶人包／昔違憲天人交戰、今稱反映民意　卓榮泰大轉彎

經濟部稱郭智輝「僅短暫致意即離席」　侯漢廷打臉：待了3個小時

王鴻薇批普發1萬「一拖再拖」　籲行政院依三讀時程10月底前發放

冰箱、洗衣機都有！　民進黨媒合企業捐家電給受災戶「申請管道曝」

延宕32年「行政區劃程序法」完成初審　建立行政區域調整規則

坐落山海間的忘憂咖啡廳！走進都蘭神秘沙灘小徑享受海風下午茶

與神爭地！台南300年風神廟　三任總統都與祂有緣

不是電影特效！雷擊瞬間「電光炸裂」噴火球　8秒震撼片瘋傳

校花女兒父親節送手寫字　蔡詩萍「感嘆自己玻璃心」：女兒長大了

盧秀燕棄選黨魁引陰謀論　凌濤嗆反朱派：把主席選舉當求職大會

HTC重磅智慧眼鏡VIVE Eagle發表　專攻繁中市場「定價15600元」

NBA全明星中鋒唐斯來了！雲豹邀他28日出席三對三籃球賽

楊柳橫掃台東　太麻里警冒風雨清除掉落電線

趙露思親回應假公益風波！　嚴詞澄清「錢到不了我兜裡」

全台4飯店七夕住房專案！住三麗鷗主題房　搭遊艇穿越應許河

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

政治熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

照片曝光！關稅公布郭智輝設宴「當我們快樂在一起」　監委是座上賓

王義川掀綠內戰　范琪斐：好像容不下反省聲音

賴清德滿意度「北中南都大跌」　林濁水嘆太嚴重：毫無裝糊塗空間

高雄議會財產申報曝　美女議員身家驚人、她在日本2地都置產

青鳥「偷拍公文」嘲諷王鴻薇　衛福部出手記過

要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

台南議會財產申報曝　1議員定存上億、郭信良欠債1億4811萬

被誤解拒絕國軍協助救災！　賴清德一次還原真相

普發1萬有望加速！　綠黨團：盼在野支持8月底通過修正案

表態挺賴卓體制！　陳水扁：卓榮泰是賴清德最佳行政院長人選

盧秀燕親赴院會丟3直球交鋒　卓榮泰：共同解決問題不是創造聲量

追著王世堅罵！　正國會大老為王義川嗆李晏榕：自以為聖女

更多熱門

相關新聞

普發1萬懶人包／昔違憲天人交戰、今稱反映民意　卓榮泰大轉彎

普發1萬懶人包／昔違憲天人交戰、今稱反映民意　卓榮泰大轉彎

立法院於2025年7月11日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」以來，行政院長卓榮泰對於普發現金1萬，始終認為是違法違憲，甚至還質疑，如果將國家的錢用來普發每人1萬元，民眾可能只會用來「買遙控飛機、買冰箱」，對「國家發展無助益」。但今行政院會則通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》修正案，根據修正案內容，普發1萬沒有排富條款，只微調發放時程。卓揆態度出現180度大轉變，《ETtoday新聞雲》依時間序整理普發現金政策爭議，供讀者了解。

經濟部稱郭智輝「僅短暫致意即離席」　侯漢廷打臉：待了3個小時

經濟部稱郭智輝「僅短暫致意即離席」　侯漢廷打臉：待了3個小時

《青年基本法》逐條審查　4小黨籲加速通過「將18歲公民權納入」

《青年基本法》逐條審查　4小黨籲加速通過「將18歲公民權納入」

蔣萬安為盧秀燕槓行政院：別只想著快樂在一起

蔣萬安為盧秀燕槓行政院：別只想著快樂在一起

盧秀燕不選黨魁誰來接？　蔣萬安表態了

盧秀燕不選黨魁誰來接？　蔣萬安表態了

關鍵字：

王增忠魏宇祥LED路燈採購案監察院國民黨

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

啃老男逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺奪命

快訊／愛雅無預警證實懷孕！

更多

最夯影音

更多

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面