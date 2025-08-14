藍營新竹鄉長路燈採購弊案收賄遭判12年　監察院通過彈劾

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨籍新竹縣峨眉鄉鄉長王增忠，利用辦理LED路燈採購案之機會，護航廠商得標，並牟取不法利益；前課長魏宇祥，違反採購法令，違失情節重大，監察院今（14日）發布新聞稿表示，王增忠、魏宇祥二人違失事證明確，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，通過蔡崇義、葉宜津、王麗珍委員所提彈劾案



新竹縣峨眉鄉鄉長王增忠於任職期間，利用峨眉鄉公所辦理「新竹縣峨眉鄉水銀路燈（鈉光燈）汰換計畫」之機會，竟護航廠商得標，並牟取不法利益，嚴重敗壞官箴；峨眉鄉公所建設課前課長魏宇祥於任職期間，明知所辦之採購案違反法令，與廠商人員接觸聯繫，更在身兼評選委員時，循王增忠之指示為不正評分，損及政府採購應公平競標之制度。

王增忠在發包「峨眉鄉LED路燈案」收受90萬元賄賂，被新竹地院判處有期徒刑12年，依法停職。監察院指出，王增忠、魏宇祥二人違失事證明確，損害政府信譽及公務人員廉潔形象。監察院於114年8月7日審查通過監察委員蔡崇義、葉宜津、王麗珍提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，被彈劾人王增忠自107年12月25日起任職為峨眉鄉鄉長，對於峨眉鄉公所辦理之採購案件有督辦、審核決行之權，其明知依政府採購法相關規定，採購案件應以公平、公正之程序，致力提升採購效能，並確保採購之品質，不容許任何人藉機索賄牟利，俾免損害採購案件之效能與品質。卻利用鄉公所於108年間有汰換水銀路燈換裝為LED路燈之採購需求，護航廠商得標「峨眉鄉LED路燈案」，並牟取不法利益，有違選民之託付，嚴重敗壞官箴。

彈劾案文點名，被彈劾人魏宇祥身為峨眉鄉公所建設課課長，本應奉公守法，處理鄉務，明知所辦之採購案違反法令，竟與廠商多次接觸聯繫，更在身兼評選委員時，循被彈劾人王增忠之指示為不正評分，使政府採購法所期待建立之公平競標制度形同虛設，有害於社會公益。

監察院指出，被彈劾人等違反公務員服務法第1條、第6條及第7條等相關規定，違失事證明確，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，顯有依公務員懲戒法第2條第1款規定，予以懲戒之必要，爰依法提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。