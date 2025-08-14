　
政治

行政院會爆口角？　蔣萬安聲援盧秀燕開酸：別只想著快樂在一起

▲台北市長蔣萬安出席2025年智慧城市卓越貢獻獎頒獎。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安出席2025年智慧城市卓越貢獻獎頒獎。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國8月7日啟動最新對等關稅政策，其中台灣採取「疊加」稅率，在原本關稅稅率上額外加上20%，儘管政府強調稅率屬於暫時性，但仍引起民怨。台北市議員侯漢廷今（14日）爆料，點名美國1日公布台灣關稅稅率當天，經濟部長郭智輝竟然在福容大飯店宴客，而且主題是「當我們快樂在一起」。台北市長蔣萬安受訪時也諷刺，行政院應該要面對民意，「不要只想著快樂在一起。」

台北市獲選為幸福智慧城市，蔣萬安今下午出席受獎。媒體先問蔣，怎麼看65%企業認為美國對等關稅20%將影響營運，現在爆出郭智輝在關稅公布當天還去參加主題為「當我們快樂在一起」的晚宴，是否賴政府沒有跟企業站在一起抗關稅？蔣萬安說，當然還是希望，政府能夠為台灣爭取到最有利的關稅條件。

至於行政院會今日討論追加預算案878億，對此出席院會的台中市長盧秀燕提及總預算創新高、《財劃法》與計畫性補助款相關問題，院長卓榮泰回應稱，不只是總預算創新連六都同樣如此，明年依新版《財劃法》還要再給地方3700多億，強調「中央並不是魔術師」，中央、地方應追加預算進行討論，而盧秀燕卻又回到總預算、《財劃法》與計補助款問題，讓卓榮泰忍不住制止，「會議事項討論中是來討論事情、解決問題，不是來創造聲量」。蔣萬安說，盧市長為老百姓、特別是弱勢民眾爭取權益被中央違法刪除的權益，這本該就是地方首長應該做的事情，「行政院應該要面對民意，不要只想著快樂在一起。」

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

