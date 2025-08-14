經濟部稱郭智輝「僅短暫致意即離席」　侯漢廷打臉：待了3個小時

記者郭運興／台北報導

台北市議員侯漢廷今（14日）曬出多張照片爆料，在20+N關稅公布當晚，郭智輝不思反省，竟設宴主題還是「當我們快樂在一起」，與會成員更有監委趙永清。經濟部則駁斥，該日餐敘係部長受友人邀請出席，僅到場致意並與來賓寒暄後即離席。對此，侯漢廷怒轟，經濟部不要再說謊了！郭智輝當天約16時40分抵達福容飯店，19時40分離開，快樂在一起了三個小時，是經濟部聲稱的「短暫致意即離席」嗎？「而且4點40分下班了嗎？」

▲侯漢廷爆料經濟部長郭智輝設宴。（圖／翻攝自Facebook／侯漢廷）

侯漢廷今早曬出多張照片爆料，在8/1公告20%+N(執政黨稱早知道)的當晚，郭智輝優於日韓的承諾跳票，當晚不思反省，竟在福容大飯店設宴，主題是「當我們快樂在一起」！

侯漢廷質疑，關稅衝擊有掌握狀況嗎？該做的工作完成了嗎？談判失利、承諾跳票、百姓受創，究竟有何「快樂」可言？尤其，與會成員有監察委員趙永清，經濟部長宴請自己的監督單位監察院委員，毫不避嫌，官官相護！

經濟部則回應，該日餐敘係部長受醫界友人邀請出席，部長到場致意並與來賓寒暄後即離席。活動並非由本部或部長主辦，呼籲勿就片面資訊斷章取義或借題發揮，誤導公眾並損及他人名譽。

對此，侯漢廷再度回擊，經濟部不要再幫郭智輝說謊了！自己早上爆料，郭智輝在關稅公告當天參加「當我們快樂在一起」餐宴，經濟部聲稱「短暫致意即離席」。

侯漢廷表示，自己10點半受訪追問，請郭智輝本人答覆，幾點到？幾點走？如今下午三點半，五個小時，郭智輝未答覆。

侯漢廷指出，公告正解，郭智輝當天約16時40分抵達福容飯店，19時40分離開。快樂在一起了三個小時！三個小時，是經濟部聲稱的「短暫致意即離席」嗎？

侯漢廷說，而且4點40分，就在福容飯店，下班了嗎？監察委員是不是該查一下？喔，監察委員也在一起吃飯，快樂在一起，民進黨要不要拿出當初抨擊薛香川的標準，要求郭智輝下台？