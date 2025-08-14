　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

經濟部稱郭智輝「僅短暫致意即離席」　侯漢廷打臉：待了3個小時

記者郭運興／台北報導

台北市議員侯漢廷今（14日）曬出多張照片爆料，在20+N關稅公布當晚，郭智輝不思反省，竟設宴主題還是「當我們快樂在一起」，與會成員更有監委趙永清。經濟部則駁斥，該日餐敘係部長受友人邀請出席，僅到場致意並與來賓寒暄後即離席。對此，侯漢廷怒轟，經濟部不要再說謊了！郭智輝當天約16時40分抵達福容飯店，19時40分離開，快樂在一起了三個小時，是經濟部聲稱的「短暫致意即離席」嗎？「而且4點40分下班了嗎？」

▲▼侯漢廷爆料經濟部長郭智輝設宴。（圖／翻攝自Facebook／侯漢廷）

▲侯漢廷爆料經濟部長郭智輝設宴。（圖／翻攝自Facebook／侯漢廷）

侯漢廷今早曬出多張照片爆料，在8/1公告20%+N(執政黨稱早知道)的當晚，郭智輝優於日韓的承諾跳票，當晚不思反省，竟在福容大飯店設宴，主題是「當我們快樂在一起」！

侯漢廷質疑，關稅衝擊有掌握狀況嗎？該做的工作完成了嗎？談判失利、承諾跳票、百姓受創，究竟有何「快樂」可言？尤其，與會成員有監察委員趙永清，經濟部長宴請自己的監督單位監察院委員，毫不避嫌，官官相護！

經濟部則回應，該日餐敘係部長受醫界友人邀請出席，部長到場致意並與來賓寒暄後即離席。活動並非由本部或部長主辦，呼籲勿就片面資訊斷章取義或借題發揮，誤導公眾並損及他人名譽。

對此，侯漢廷再度回擊，經濟部不要再幫郭智輝說謊了！自己早上爆料，郭智輝在關稅公告當天參加「當我們快樂在一起」餐宴，經濟部聲稱「短暫致意即離席」。

侯漢廷表示，自己10點半受訪追問，請郭智輝本人答覆，幾點到？幾點走？如今下午三點半，五個小時，郭智輝未答覆。

侯漢廷指出，公告正解，郭智輝當天約16時40分抵達福容飯店，19時40分離開。快樂在一起了三個小時！三個小時，是經濟部聲稱的「短暫致意即離席」嗎？

侯漢廷說，而且4點40分，就在福容飯店，下班了嗎？監察委員是不是該查一下？喔，監察委員也在一起吃飯，快樂在一起，民進黨要不要拿出當初抨擊薛香川的標準，要求郭智輝下台？

▲▼侯漢廷爆料經濟部長郭智輝設宴。（圖／翻攝自Facebook／侯漢廷）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
政院追加878億預算！民眾黨團僅挺這些：不接受大惡罷全民買單
快訊／逢甲商圈高樓墜落　男子四肢變形
快訊／兄弟宣布註銷德保拉！　柯威士登錄
大牙昔認「老公被診斷精蟲斷肢」　結婚5年難懷孕原因曝
被指吵架！卓榮泰踉蹌盧秀燕急扶　會議現場還原
快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝
經濟部稱郭智輝宴席「僅短暫致意」　侯漢廷打臉：待3小時
快訊／俄羅斯強烈爆炸！市中心冒大量濃煙　超過10建築損毀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盧秀燕棄選黨魁引陰謀論　凌濤嗆反朱派：把主席選舉當求職大會

政院追加878億預算！民眾黨團僅挺這些　轟：不接受大惡罷全民買單

政院提追加預算「罷免投票要15.4億」！　羅智強轟：毫無廉恥

藍營新竹鄉長路燈採購弊案收賄遭判12年　監察院通過彈劾

被指行政院會交鋒！卓榮泰踉蹌盧秀燕伸手急扶　還原會議現場

普發1萬懶人包／昔違憲天人交戰、今稱反映民意　卓榮泰大轉彎

經濟部稱郭智輝「僅短暫致意即離席」　侯漢廷打臉：待了3個小時

王鴻薇批普發1萬「一拖再拖」　籲行政院依三讀時程10月底前發放

冰箱、洗衣機都有！　民進黨媒合企業捐家電給受災戶「申請管道曝」

延宕32年「行政區劃程序法」完成初審　建立行政區域調整規則

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

盧秀燕棄選黨魁引陰謀論　凌濤嗆反朱派：把主席選舉當求職大會

政院追加878億預算！民眾黨團僅挺這些　轟：不接受大惡罷全民買單

政院提追加預算「罷免投票要15.4億」！　羅智強轟：毫無廉恥

藍營新竹鄉長路燈採購弊案收賄遭判12年　監察院通過彈劾

被指行政院會交鋒！卓榮泰踉蹌盧秀燕伸手急扶　還原會議現場

普發1萬懶人包／昔違憲天人交戰、今稱反映民意　卓榮泰大轉彎

經濟部稱郭智輝「僅短暫致意即離席」　侯漢廷打臉：待了3個小時

王鴻薇批普發1萬「一拖再拖」　籲行政院依三讀時程10月底前發放

冰箱、洗衣機都有！　民進黨媒合企業捐家電給受災戶「申請管道曝」

延宕32年「行政區劃程序法」完成初審　建立行政區域調整規則

盧秀燕棄選黨魁引陰謀論　凌濤嗆反朱派：把主席選舉當求職大會

HTC重磅智慧眼鏡VIVE Eagle發表　專攻繁中市場「定價15600元」

NBA全明星中鋒唐斯來了！雲豹邀他28日出席三對三籃球賽

楊柳橫掃台東　太麻里警冒風雨清除掉落電線

趙露思親回應假公益風波！　嚴詞澄清「錢到不了我兜裡」

全台4飯店七夕住房專案！住三麗鷗主題房　搭遊艇穿越應許河

日本史上最多！1噸走私大麻偽裝木炭闖關　黑市價破10.6億

祖雄全家亮相！佳娜挺7月巨肚「僅胖1.5公斤」　拒絕老公求歡喊：要生五胎

全球首個！「女團機器人」拍賣成交價破4萬　網吐槽：有何用途

球王辛納力退馬納里諾　硬地24連勝安抵辛辛那提8強

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

政治熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

照片曝光！關稅公布郭智輝設宴「當我們快樂在一起」　監委是座上賓

王義川掀綠內戰　范琪斐：好像容不下反省聲音

賴清德滿意度「北中南都大跌」　林濁水嘆太嚴重：毫無裝糊塗空間

高雄議會財產申報曝　美女議員身家驚人、她在日本2地都置產

青鳥「偷拍公文」嘲諷王鴻薇　衛福部出手記過

要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

台南議會財產申報曝　1議員定存上億、郭信良欠債1億4811萬

被誤解拒絕國軍協助救災！　賴清德一次還原真相

普發1萬有望加速！　綠黨團：盼在野支持8月底通過修正案

表態挺賴卓體制！　陳水扁：卓榮泰是賴清德最佳行政院長人選

盧秀燕親赴院會丟3直球交鋒　卓榮泰：共同解決問題不是創造聲量

追著王世堅罵！　正國會大老為王義川嗆李晏榕：自以為聖女

更多熱門

相關新聞

藍營新竹鄉長路燈採購弊案收賄遭判12年　監察院通過彈劾

藍營新竹鄉長路燈採購弊案收賄遭判12年　監察院通過彈劾

國民黨籍新竹縣峨眉鄉鄉長王增忠，利用辦理LED路燈採購案之機會，護航廠商得標，並牟取不法利益；前課長魏宇祥，違反採購法令，違失情節重大，監察院今（14日）發布新聞稿表示，王增忠、魏宇祥二人違失事證明確，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，通過蔡崇義、葉宜津、王麗珍委員所提彈劾案

謝金河：尋找半年報黑馬　全球股市飛越川普關稅屏障

謝金河：尋找半年報黑馬　全球股市飛越川普關稅屏障

郭智輝參加「快樂在一起」晚宴　藍委批：百姓泡水裡、官員泡酒裡

郭智輝參加「快樂在一起」晚宴　藍委批：百姓泡水裡、官員泡酒裡

駁未出席關稅秘密會議　徐巧芯要陳培瑜道歉：當天她還坐我附近

駁未出席關稅秘密會議　徐巧芯要陳培瑜道歉：當天她還坐我附近

蔣萬安為盧秀燕槓行政院：別只想著快樂在一起

蔣萬安為盧秀燕槓行政院：別只想著快樂在一起

關鍵字：

郭智輝侯漢廷關稅監察院經濟部

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

啃老男逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺奪命

快訊／愛雅無預警證實懷孕！

更多

最夯影音

更多

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面