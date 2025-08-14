《青年基本法》逐條審查　4小黨籲加速通過「將18歲公民權納入」

▲4小黨呼籲盡速通過青年基本法。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（14） 日逐條審查《青年基本法》。對此，時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟，以及世代共好協會，上午共同召開記者會，呼籲跨黨派理性審查並儘速通過，讓《青年基本法》成為青年發展的母法，回應青年需求、確保以青年為主體的政策基礎。同時青年參與機制應法制化、行政院層級設跨部會青年事務機構，以及將18歲公民權納入條文。

時代力量副秘書長劉品辰指出，《青年基本法》即將在委員會逐條審查，這不只是修法，更是台灣青年權益保障的關鍵時刻。他表示，對比去年底在民眾黨前立委吳春城主導下快速通過的《壯世代促進法》，認為顯示台灣政治存在世代不正義的資源錯置。該法為社會中掌握權力、資源的壯世代們爭取更多話語權，卻忽視青年與三明治世代的壓力與處境。時代力量與世代共好協會曾提出廢法請願案卻也遭忽視。

劉品辰呼籲，立法院應比照對待《壯世代促進法》的態度，儘速完成立法。同時時代力量也主張，青年參與機制應法制化、行政院層級設跨部會青年事務機構，以及將18歲公民權納入條文。他強調，當18歲青年已能當兵、納稅、承擔義務，卻被排除在投票權之外，是民主的矛盾與不公。《青年基本法》是國家對青年的承諾，唯有賦予發聲與決策權，台灣才能邁向更平等的未來。

台灣基進黨主席王興煥支持三大立法精神：一、將青年事務提升至基本法層級；二、將青年權益保障列為國家施政重點；三、建立各級政府青年事務行政體系。同時提出兩項主張，其一為「青年積極賦能」，透過憲法法庭釋憲保障18歲投票權；其二是地方成立「青年民主審議會議」並賦予法案副署權，讓地方立法須經青年審議會議副署。

小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉表示，許多青年早已不只是政策的接受者，而是公共討論的行動者。他們在關心社會議題、提出建議、發起行動上，有熱情也有能力。她強調，青年不是等到成年才有意見，也不是只能在大人安排的框架裡行動。

何語蓉指出，現行青年參與機制多流於形式，《青年基本法》應明文規範回應義務與時限，讓建議能系統化處理，並標準化中央與地方機制。同時，行政院應設專責機構，整合文化、勞動、住房等跨部會政策，並補足15–17歲政策空白。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯表示，綠黨不但是國際政黨，更特別在乎青年，綠黨保障黨內青年參政權，中執委至少一名30歲以下青年代表。台灣決策多由壯世代掌握，青年代表不足導致政策不友善，20至24歲青年失業率達11.7%，起薪僅全體平均的六成，高等教育普及卻產業需求不足，學用落差嚴重；15至24歲自殺率近年翻倍，2023年為第二大死因，投票率自2020年逾七成降至2024年的約61.65%，顯示政治信心下降。

甘崇緯強調，《青年基本法》可扭轉現況，保障青年在政策、法規與計畫制定的發言權與參與權，並推動就業、居住、健康、文化及國際交流等權益。綠黨並主張將18歲公民權寫入條文，讓青年真正擁有影響政策的權利。他強調，沒有青年參與，就沒有未來的民主，綠黨將持續行動，確保青年有改變台灣的力量。

世代共好協會秘書長黃種賢表示，《青年基本法》的制定，不僅具象徵意義，更應實質落實青年是國家未來的主人翁，透過法制化、明確化與權責化，保障青年參與公共事務與政策治理的權利。

他說明，世代共好協會提出八大訴求：一、明確將青年定義為18至35歲；二、提升中央青年事務層級，設立「青年發展委員會」或「青年發展處」；三、青年諮詢與公共參與機制入法；四、22縣市均設青年參與機制；五、每三個月至少召開一次「青年事務發展會報」；六、藥物濫用與詐騙防治應由專法處理，維持母法定位；七、建立定期全國性青年需求調查；八、將8月12日訂為「全國青年日」。