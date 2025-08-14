726罷免投票撞期國考！羅智強批踐踏考生權益　李進勇：非常遺憾

▲中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

7月26日舉行大罷免第一波投票，不過當時國民黨立委就質疑，7月26日當天有護理師國家考試，這是攸關近萬名考生權益，大罷免應避開國考日；國民黨立委羅智強今（14日）質詢時問中選會主委李進勇是否要道歉？李進勇說，投票日期由委員會決定，「因為這個日期決定而使得有些人沒辦法參加考試，對這一點來講，我們覺得非常遺憾」。

立法院司法及法制委員會今天邀請李進勇等人就「政務人員應否及如何遵守行政中立原則、行政機關於選舉罷免期間應為如何之宣導與落實」進行專題報告並備質詢。

羅智強表示，日前有家長向他表示，家中的兩個孩子在7月26日要參加護理師國考，因此無法參加罷免投票。問考試院秘書長劉建忻及李進勇，罷免投票日安排在7月26日，是否侵犯護理師考生的罷免投票權？劉建忻答詢，國考日期都是先訂定的，過程中有跟中選會反應哪些時候有國考，考選部有表達希望盡可能錯開。

羅智強說，726對藍委來說就是「苦主」，當時藍委就有算過，認為大罷免最可能投票時間是8月3日，因當天沒有國家考試，但當時有一個人預言大罷免時間就是726，「這個人是誰，你們知道嗎？」，台上的劉建忻、李進勇，及法務部次長黃世杰都表示「我不知道」，羅智強則酸三人還不如綠委王義川、鍾佳濱等人的見識廣。

李進勇說，關於今年罷免案投票日期，法律明文規定，要在罷免案宣告成立20天至60天內舉辦投票，這會落在今年7月11日至8月19日，而期間有6個週末，其中前2個週末時間太急，來不及辦理選務，最後兩週則與8月23日靠太近，怕重疊干擾，因此剩中間兩週。

羅智強不滿李進勇的說法，並說，包括基隆市長謝國樑罷免案與多個立委補選的投票日都辦在週日，中選會卻將罷免投票辦在柯建銘預言的7月26日，犧牲上千名護理師考生的投票權益，李進勇是否要與考生道歉。

李進勇說，「這個沒有所謂預言」，考試日期有各種考量，最終就是中選會委員會做出決定，投票日期決定與任何人無關，「因為這個日期決定而使得有些人沒辦法參加考試，對這一點來講，我們覺得非常遺憾」。

羅再嗆，「你到現在都沒說明為何8月3日不能舉行罷免投票，就只會瞎掰理由，「我告訴你，726大罷免大『落賽』，25比零，其中有一份，就是你李進勇的，謝謝」。