政院提追加預算「罷免投票要15.4億」！　羅智強轟：毫無廉恥

▲羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院會今（14日）日拍板通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，編列878.4億元，其中追加預算項目包含，直轄市及縣市政府一般性補助款636億元，以及中央選舉委員會辦理第11屆立法委員罷免案、全國性公民投票所需經費15.4億元。對此，國民黨立委羅智強轟，今年原本就是公投年，但民進黨卻推動大罷免，勞民傷財、製造對立，如今卻還敢伸手向人民要更多納稅錢，這種行徑可謂毫無廉恥。

立法院日前三讀通過《因應國際情勢強化經濟、社會及民生國安韌性特別條例》，其中納入普發現金1萬元。行政院會14日提出修正草案，將原定「10月31日前發放完畢」改為「特別預算公布後1個月內啟動發放，並於7個月內完成」。羅智強批，行政院應嚴守《特別條例》明文規定，確保於10月底前完成發放，這不僅是法律義務，更是對民意的承諾。

羅智強提到，拖延將損害社會信任，也違背立法初衷，期許行政團隊加快行政流程，妥善規劃資源與人力，讓全民如期獲得應有支持，展現政府效率與誠信，真正強化經濟、社會與民生的韌性。

對於追加預算項目中寫到，「中央選舉委員會辦理第11屆立法委員罷免案及全國性公民投票所需經費15億4,324萬2,000元」，羅智強轟，今年原本就是公投年，中選會理應事先編足辦理相關預算，而非事後以追加方式補洞。更離譜的是，民進黨推動大罷免，勞民傷財、製造對立，726慘敗仍不收手，823還要繼續，如今卻還敢伸手向人民要更多納稅錢，這種行徑可謂毫無廉恥。

另，針對地方一般性補助也在這次政院追加條例中，藍營人士批，中央政府應優先保障地方弱勢與公共服務，不該在編列預算時第一刀就砍地方一般性補助，再藉由追加預算補回，這種做法既顛倒施政輕重，也損及地方財政穩定。同時，立法院的預算審查職權與財政紀律必須受到尊重，避免追加預算淪為行政部門隨意調度的工具。

