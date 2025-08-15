政院提「公投罷免15.4億」追加預算　黃國昌轟卓榮泰：會不會太無能？

記者崔至雲／台北報導

行政院會14日拍板通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，編列878.4億元，不過其中追加預算項目包含，中央選舉委員會辦理第11屆立法委員罷免案、全國性公民投票所需經費15.4億元。對此，民眾黨主席黃國昌轟，舉辦公投不是今年才有，以前的行政院院長不需要辦追加預算，現在的行政院院長卓榮泰卻需要辦追加預算。「卓榮泰，你會不會太無能？」。

▲黃國昌。（圖／民眾黨提供）



黃國昌指出，卓榮泰最近這段時間，把過去被立法院刪掉的預算，又想要用追加預算的方式來魚目混珠、瞞天過海。他希望卓榮泰回去好好重新的反省，「為什麼給你將近3兆的預算，結果你一天到晚還在哭窮，還在喊沒有錢可以施政」。

「現在已經快要八月底了，我們的政府不是運作得好好的嗎」？黃國昌質疑，過去這幾個月，民進黨鋪天蓋地的假訊息、假圖卡，再加上特定的綠色媒體的推波助瀾，對台灣社會散播假訊息所造成的恐慌，人民的對立跟衝突，卓榮泰你要不要先出來道歉？

黃國昌也說，舉辦公投不是今年才有，2021年有四大公投，怎麼2021年舉辦四大公投的時候，當時的行政院院長不需要辦追加預算，現在的行政院院長卓榮泰卻需要辦追加預算。「卓榮泰，你會不會太無能？」。

