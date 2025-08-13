　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

怕擋李進勇才不讓黃國昌會前受訪？　中選會：誤會！沒規定時間

▲▼黃國昌13日上午結束第4場「核三延役公投」電視意見發表會接受媒體聯訪。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席黃國昌上午結束第4場「核三延役公投」電視意見發表會後接受媒體聯訪。（圖／民眾黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

核三重啟公投將於8月23日投開票，中選會在投票前舉辦5場意見發表會，今（13日）舉行第四場說明會，正方代表、民眾黨主席黃國昌原定在發表會前接受媒體聯訪，但面對媒體詢問準備狀況，是否會緊張時，僅低調表示，「中選會說現在不能訪」。對此，中選會澄清，為確保流程，僅要求於開播前60分鐘抵達製播電視台，但並未規定媒體聯訪時間。另針對媒體聲稱會前受訪會擋到中選會主委李進勇，中選會表示，純屬誤會。

黃國昌原定在發表會前接受媒體聯訪，但卻臨時改為會後受訪，會前在記者詢問準備狀況、是否會緊張時，僅低調表示，「中選會說現在不能訪，他們規定的，我沒有要為難他們，不過中選會為什麼要這樣安排，老實講我也不懂，謝謝」。

對此，中選會澄清，發表會為現場直播，為確保流程順利，會於發表會前函請正、反方代表人及主持人於開播前60分鐘抵達製播電視台，進行梳化及彩排，但並未就正、反方代表人接受媒體聯訪的時間做出規定。

此外，也有媒體報導，代表人於發表會前受訪會擋到中選會主委李進勇，因此改成發表會後受訪，中選會表示，純屬誤會。

中選會指出，全國性公民投票案第21案於8月23日舉行投票，為了讓正反雙方意見充分表達，中選會於全國性無線電視頻道舉辦5場發表會，使民眾可以在獲得充分資訊再審慎投票。發表會目前已舉辦4場，最後一場在15日晚間，由和碩董事長童子賢擔任正方代表，民進黨立委莊瑞雄任反方代表。

▲▼全國性公民投票案第21案重啟核三公投5場電視發表會時程表。（圖／翻攝中選會臉書）

▲全國性公民投票案第21案重啟核三公投5場電視發表會時程表。（圖／翻攝中選會臉書）

08/12 全台詐欺最新數據

542 3 2348 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中選會黃國昌李進勇核三延役公投

