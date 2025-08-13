　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭智輝嗆「拿掉核三廠敦親睦鄰費」　洪孟楷：無能的官員該被罷免

▲▼行政院長卓榮泰 丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建 專案報告及備詢 立法院 陳駿季 郭智輝 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長郭智輝 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

經濟部長郭智輝昨（12日）針對立委蘇清泉質詢時提出「屏東恆春半島民眾，有高達75%居民贊成核三延役」，郭脫口說出「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？」。對此，國民黨立委洪孟楷表示，敦親睦鄰有法源及作業要點，不是經濟部員外撒幣想發就發、想收就收，無能官員才應該被全民罷免。

郭智輝昨日答詢的一句「把敦親睦鄰費拿掉，看支不支持。」令全國譁然，就連屏東縣民進黨籍的周縣長都跳出來指責部長失言。洪孟楷指出，確實，所謂「敦親睦鄰費」是有作業要點，還是民國80年就通過；無能官員經濟一年多搞不好、內外交迫，卻只看到不斷失言。才真正是應該被全民罷免的對象。

洪孟楷說，首先翻開法條，民國80年開始法制化，所謂敦親睦鄰就在經濟部下有作業要點，一切依法行事。第一條開宗明義就說。「地方和諧、促進繁榮」主要是電廠或相關公共建設，往往造成周邊限制開發使用，地方為了國家整體發展而不得不接受情況下，才有此補償辦法。這是補償，並非你經濟部員外撒幣的施捨，不要自以為高高在上隨時想停就停。

洪孟楷也說，所謂敦親睦鄰費，實際使用用途也有規範，包括學生的獎助學金、急難救助、低收入戶補貼等。就請教民進黨官員上述哪一個用途可以說停就停？還是郭智輝想停哪一個項目，大方講出來，讓社會公評。

洪孟楷轟，無能的官員配上搞鬥爭的執政黨，就是台灣現在的悲哀，一直在發動惡意罷免，說白了，無能的官員才是現在全民最想罷免的對象，該下台就請趕快下台。

08/11 全台詐欺最新數據

522 2 6584 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

停班課沒份！　王惠美臉書被「咕嚕咕嚕」洗版
快訊／台大醫院總院3樓空橋火警！　消防衝現場
台鐵晚間6時前「花東線、南迴線」全停駛　南部對號列車午後停開
周春米轟：郭智輝部長你錯了！　睦鄰費發言令人遺憾
楊柳強度達巔峰！　台北下半天風力逼停班課標準
快訊／楊柳颱風襲台　20間百貨宣布今停業

