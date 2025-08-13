老師也有「身心調適假」！教育部預告　每學年可請3天

▲教育部預告增訂教師身心調適假，每學年可請3天。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為建構友善校園及職場環境，教育部昨天預告修正「教師請假規則」部分條文，並增訂教師身心調適假等規定，每學年教師可請3天身心調適假，但得併入事假計算，而事假、家庭照顧假及身心調適假合計若超過7天，則應按日扣除薪給，若因此需要課務代理，相關費用應由學校支付。

教育部從去年8月起全面推動高中職學生身心調適假，學生每學期可請3天身心調適假，總統賴清德去年底召開第二次健康台灣推動委員會會議時，也要求增列公務人員「身心調適假」。銓敘部日前完成「公務人員請假規則修正草案」，增訂身心調適假，每年可請3天，納入現行支薪7天事假中，不須檢附證明，機關不可拒絕，也不得影響考績。

教育部在昨天公告預告修正「教師請假規則」部分條文。教育部表示，這次修正條文是因應總統政策指示，為建構友善校園及職場環境，增訂教師身心調適假及初任並兼任行政職務者核給休假規定，對教師權益影響重大，且與貿易、投資或智慧財產權無關，縮短草案預告期為7日。

根據教育部修正條文，增訂身心調適假，每學年給教師三天，得併入「事假」計算，而事假、家庭照顧假及身心調適假合計若超過7天，則應按日扣除薪給，若因此需要課務代理，相關費用則應由學校支付。

此外，修正條文也將病假期滿後經學校核准延長的病假稱為「延長病假」，與現有每學年准給28天病假進行區隔。教育部表示，教師經學校核准後可請延長病假，期間2年內合併計算不得超過1年，但銷假上班1年以上者，延長病假得重行起算。教師請延長病假或因公傷病請公假已滿規定期限仍不能銷假者，應予留職停薪或依法辦理退休或資遣。