生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台師大違法抽血「未成年也遭殃」　教育部發現新事證擬重罰

▲▼▲教育部次長朱俊彰表示，跨部會專案小組發現新事證，包括對未成年者違法抽血 。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部次長朱俊彰表示，跨部會專案小組發現新事證，包括對未成年者違法抽血 。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台師大爆發女足隊「抽血換學分」醜聞，教育部今（12日）召開第三次跨部會專案小組會議。教育部表示，周師與陳師共29件涉及使用血液研究案，台師大完成實地清查10件並發現新事證，其中8件至少有一項目不符法規，包括未揭露師生權力關係、抽血者不符護理人員資格，更查出未成年者被抽血卻未取得家長同意書，教育部將針對新事證加重裁罰。

台師大女足隊爆發抽血及霸凌案，台師大已決議解聘周台英，4年內不得聘任為教師。教育部今天召開第四次跨部會專案小組會議，並由教育部次長朱俊彰出面說明，包括發現新事證與未來如何裁罰。

朱俊彰指出，台師大的周台英教練與陳忠慶教授，共有29件涉及使用血液研究案，針對其中14件是同學來陳情或檢舉案子，跨部會專案小組前往台師大進行實地查核，其中台師大共清查10件，發現許多新事證，其中8件至少有一項目不符法規，或者現有資料無法判斷人體試驗法是否落實。其中一件沒有不符合項目，另一件還沒有施行。

朱俊彰進一步說明，發現的新事證包括未揭露師生權力關係、抽血者不符合護理人員資格，更查出對未成年者進行抽血，卻未取得家長同意書，教育部會針對涉及研究倫理部分，會對研究機關與研究者進行裁罰，若學校違反IRB，會予以解散或停權，在研究者部分，周陳兩師發現新的事證，會再要求台師大針對新的事證召開教評會或考績會等，再進一步議處是否有更嚴重疏失，教育部倫理審議委員會也會重新審查，過去裁罰學校110萬兩位老師各50萬，有新事證後也會加重裁罰。

在國科會部分，朱俊彰指出，國科會將會針對專題計畫補助要點，有涉及違反要點事項，會針對研究單位與研究者，終止補助或追回補助款，降低學校管理費補助比例，也會針對研究者也會有停權等處分。

另有關體育學門涉及血液樣本部份，朱俊彰表示，國科會共查出97個案子，並涉及23校，這不代表學校有疏失，但如何要求學校倫理委員會IRB再做審查，專案小組也進行討論訂出具體檢核項目，包括要求學校檢視是否經過校方審查會、有無受試者保護、血液的流向與執行等，以及受試費用與受試者名冊等，會在一個月請學校完成清查。

台女「青年圓夢」加拿大珍奶節遇性騷　教育部：支持法律救濟

「青年百億海外圓夢基金」是總統賴清德上任後的重點政策，卻傳出青年前往加拿大參與珍珠奶茶節活動時，疑似遭合作單位負責人性騷擾與房租費用爭議。教育部今（12日）表示，全力支持青年尋求法律救濟，將提供法律諮詢，並由青年署全額補助經費。僑委會也將展開適格與否調查，期間會先暫停其身份職務。

