台女「青年圓夢」加拿大珍奶節遇性騷　教育部：支持法律救濟

▲青年在加拿大疑遭性騷擾，教育部表示，支持青年尋求法律救濟。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

「青年百億海外圓夢基金」是總統賴清德上任後的重點政策，卻傳出青年前往加拿大參與珍珠奶茶節活動時，疑似遭合作單位負責人性騷擾與房租費用爭議。教育部今（12日）表示，全力支持青年尋求法律救濟，將提供法律諮詢，並由青年署全額補助經費。僑委會也將展開適格與否調查，期間會先暫停其身份職務。

「青年百億海外圓夢基金計畫」分4年編列百億經費，對象為15至30歲青年，此計畫提供經費，讓青年提案，拓展國際交流、帶動百工百業創新等，或是提供到國際組織、基金會見習、參與地方創生等機會。

不過，參與該計畫的女性青年，前往加拿大參與交流珍珠奶茶節等活動時，在交流過程開始不久後，疑似遭合作單位負責人性騷擾，該負責人多次觸碰女學生的肩膀、背、手，整個人躺在女學生身上，還半夜一點傳訊問：「睡了沒」，以及單獨約女學生「一對一」、「半夜去KTV」。

對此事件，教育部強調，針對性平案件，在尊重學生意願下，全力支持青年尋求法律救濟，提供法律諮詢，並由青年署全額補助經費；教育部及駐處也已針對合作單位負責人尚未繳還的政府培訓費用及參與青年房租依法進行追索。另外，僑委會也將針對合作單位負責人的僑務榮譽職展開適格與否調查，調查期間會先暫停其身份職務。

教育部指出，參與青年7月上旬向加拿大當地駐處反映本案時，駐處當下即隔絕雙方接觸並調整青年蹲點單位，維護青年權益，並持續關懷青年身心與生活情形，詢問並提供青年所需輔導支持及諮詢協助。