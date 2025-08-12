快訊／內閣大風吹？　卓榮泰：必要時處理重要人事向國人負責

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

近期幾家民調機構針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」、「閣揆卓榮泰施政滿意度」進行調查，結果都呈現滿意度雪崩、不滿意度爆漲狀況。對此，行政院長卓榮泰今（12日）上午受訪時表示，這幾個月以來的政治現象，也深刻檢討、持續努力。政府除將調整財政結構支出、施政順序外，會致力進行兩院溝通，也在必要的時候，對重要人事做應該有的處理，以向國人說明跟負責。

《TVBS》昨公布最新民調，這也是大罷免投票與關稅後，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」、「閣揆卓榮泰施政滿意度」進行調查，結果顯示，有36%民眾信任賴清德、51%不信任。而賴清德施政滿意度，則有28%表達滿意，創歷次調查新低、另有55%不滿意。卓榮泰施政則是26%滿意，另有52%不滿意。

卓榮泰今赴立院報告風災特別條例，會前也接受聯訪，對於滿意度崩跌，卓榮泰表示，幾個月以來持續推動各項政策，也在檢討為何過去無法讓人民了解政策推動，未來新的年度，對於人民政策上的期待，會用總預算方式呈現。對於這幾個月以來的政治現象，也深刻檢討、持續努力。

卓榮泰強調，在總統帶領國家方向上，各部會團結在一起，政策論述更清楚，調整財政結構支出、施政順序外，進行兩院溝通，在必要的時候，對重要人事做應該有的處理，以向國人說明跟負責。

另外，中天提問，劉世芳說政府承認中華人民共和國政府，遭在野黨批評違憲、要求下台。卓榮泰回應，台灣身在地緣政治第一線，臺海兩岸關係、印太和平都用更積極方式處理，如果北京、台北雙方，中華民國、中華人民共和國互相正視事實存在、甚至法律對等，有助於未來任何促進和平方式演進，部長講話有其依據，雙方中間共同目前以中華民國憲法為依據。

