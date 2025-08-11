　
國際

巴勒斯坦教師「拍下自己遇害瞬間」　以色列槍手獲釋惹眾怒

巴勒斯坦教師拍下自己遇害瞬間　以色列定居者槍手獲釋再現案發地引發憤怒

▲以色列定居者殷農‧李維涉嫌槍殺巴勒斯坦教師奧德‧哈達林，事發瞬間被死者隨身攝影機拍下。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

在以巴衝突持續升溫的背景下，約旦河西岸再傳致命事件。巴勒斯坦教師奧德‧穆罕默德‧哈利勒‧哈達林（Odeh Mohammed Khalil al-Hadalin）在南希伯崙地區的烏姆哈凱爾（Umm al-Khair）村，遭以色列定居者殷農‧李維（Yinon Levy）槍擊身亡，而事發經過恰巧被哈達林隨身攝影機拍下。

根據以色列人權組織「B’Tselem」及多家外媒報導，這段影片拍攝於大約兩週前，由 B’Tselem 公布。畫面顯示當時巴勒斯坦村民與以色列定居者爆發衝突，李維騎乘全地形車（ATV）進入村莊，期間有居民向其投擲石塊，並擊碎一輛車輛的擋風玻璃。影片中可見李維開槍後，攝影機跌落地面；根據畫面，哈達林當時並未參與衝突，而是專注於拍攝現場情況。

B’Tselem 指出，李維曾因多次對巴勒斯坦人施暴而遭美國制裁，7 月 28 日，他駕駛拖拉機非法闖入烏姆哈凱爾社區，當居民試圖將其驅離時，他開槍擊中哈達林，造成其當場死亡。警方隔日以「證據不足」及「自衛」為由將他改為軟禁，8 月 1 日完全解除限制。僅數日後，李維再次與另一名持槍定居者現身該村，引發當地居民強烈憤怒。

哈達林的遺體由以色列當局扣留約 10 天後才歸還，期間當局要求葬禮需在鄰近村莊舉行並限制參加人數，且禁止懸掛任何組織旗幟。哈達林的家屬拒絕這些限制，村內包括其母親與妻子在內的 60 名女性展開絕食抗議。最終遺體獲准運回舉行葬禮，但家屬強調，違反限制者將面臨法律後果。

B’Tselem 執行長尤利‧諾瓦克（Yuli Novak）嚴厲譴責事件，表示「巴勒斯坦人在加薩與西岸毫無權利與保護，國際社會任由以色列士兵與平民在公開場合殺害巴勒斯坦人，並確信自己會獲得豁免。」

社會運動人士奧薩馬‧馬哈姆拉（Osama Mahamrah）則批評，李維在受害者家屬哀悼期間重返村莊，是赤裸裸的挑釁行為，「奧德沒有威脅任何人，沒有攜帶武器，什麼也沒做，這是冷血謀殺。最令人憤怒的是，儘管有影片為證，他仍立即獲釋，這不是巧合，而是政策。如果死者是猶太人而槍手是巴勒斯坦人，早就被關進監獄了。可我們是巴勒斯坦人，所以什麼都被允許。」

巴勒斯坦教師拍下自己遇害瞬間　以色列定居者槍手獲釋再現案發地引發憤怒

▲巴勒斯坦教師奧德‧哈達林在拍攝村莊衝突時，被以色列定居者開槍擊中倒地。（圖／翻攝自X）

半島電視記者遭空襲身亡遺言催淚

「難民與無辜的孩子們從來沒有時間做夢，也沒有安穩地生活。他們純潔的屍體被以色列數千噸的炸彈和導彈壓碎、被撕裂，散落在牆上。」半島電視台（Al Jazeera）駐加薩資深記者阿納斯·夏立夫（Anas al-Sharif）在加薩衝突前線長期報導，以色列昨（10日）晚間的空襲奪走了他與同事、助理共5人的性命。

以色列擊斃記者　控他是哈瑪斯幹部

澳洲最快今宣布將承認巴勒斯坦國

納坦雅胡：「控制加薩市」很快展開

