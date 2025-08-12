　
大陸 大陸焦點 特派現場

黃金創3個月最大跌幅！　陸買家直呼：現在真的不敢看金價了

▲周大福12日報價1008元／克。（圖／CFP）

▲周大福12日報價1008元／克。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

美國總統川普11日宣布，不會對進口金條加徵關稅。當天國際金價震盪走低超2%，創近三個月來最大跌幅，COMEX黃金期貨跌2.58%，報3401.3美元／盎司；COMEX白銀期貨跌2.2%，報37.69美元／盎司。中國多個黃金品牌受此影響，金條、金飾價格也跟著下調。

據《第一財經》報導，截至12日，中國黃金品牌周大福、老廟金等品牌報價1004至1008元／克（人民幣下同），較7月低點上漲約5%；深圳水貝市場零售價約784元／克，較品牌店低20%以上；投資金條則降到787元／克。

不少買家表示，「現在真不敢看金價了，每看一次都在猶豫上車時間」、「我才剛買940元而已，也還好吧」、「果然，近期黃金價格，還是難以逾越780的鴻溝，再次迎來下跌，若是後面回到750，那就要加倉了」。

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

▲▼深圳水貝黃金市場買家觀望情緒高。（圖／CFP）

▲深圳水貝黃金市場,黃金,金價。（圖／CFP）

還有人直呼，「啥時候跌回一年前金價，那才叫大跌，天天喊的跌沒跌幾百，漲的時候幾百幾百的漲」、「說的是跌的幅度，不是價格，價格還是比三個月前要高的」、「什麼時後跌到700以下啊」、「啥時候能讓我一次買痛快」、「3個月最大跌幅？我看一直在高位呢」、「我們這裡的銀樓都關了幾家了，也沒人逛了」。

專家對此分析，若聯準會9月未降息，金價或回調至3350美元（對應中國國內約760元／克），美國CPI數據若超預期，可能壓制金價。

專家指出，短期（1-3個月）若突破3400美元，或衝擊3500至3600美元，但需警覺地緣緩和訊號引發回調；長期（2年以上）美元信用鬆動＋央行購金延續＋科技需求成長，支撐金價上行，但需注意核融合煉金技術對稀缺性的潛在衝擊。

08/11 全台詐欺最新數據

關鍵字：

金價川普黃金中國金飾

