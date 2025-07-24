　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國際火線／伸冤記：「好萊塢十君子」的墜跌與平反

▲《出埃及記》。（圖／電影海報）

保羅紐曼主演的《出埃及記》，劇本出自川波手筆。(圖／電影海報)

文／朱錦華

美國眾議院「非美活動調查委員會」(HUAC)對好萊塢發動的「反共獵巫」行動，在1941年11月的「好萊塢十君子案」發生時達到了高潮，但並未結束。接下來更多的影人被資方列入黑名單，失去工作、名譽蒙羞。

名列黑名單「海景第一排」的「十君子」裡，編劇達頓川波(Dalton Trumbo)算是比較幸運的。服刑完畢後，他舉家搬到墨西哥市居住。因為他太有才，儘管明面上他被禁止工作，但暗地裡在朋友幫助下，他仍然可以使用多個筆名繼續創作。

▲達頓川波。（圖／公共版權照片）

最終獲得公開平反的達頓川波。（圖／公共版權照片）

期間，1953年的《羅馬假期》(Roman Holiday)、1956年的《鐵牛傳》(The Brave One)讓他兩度贏得奧斯卡最佳編劇獎。他寫《鐵牛傳》所用的筆名是勞勃瑞奇(Robert Rich)。因為是黑名單分子，他並未出席領獎。好萊塢開始盛傳「勞勃瑞奇就是達頓川波」。此事直到1959年他接受電視專訪時，才正式公開承認。

川波的經紀人是英格普里明傑(Ingo Preminger)。1950年代末，他和擔任導演的哥哥奧圖普里明傑(Otto Preminger)籌拍里昂尤里斯(Leon Uris)描述1948年以色列建國故事的《出埃及記》(Exodus,1960)。他兄弟倆決定請川波擔任編劇，並且讓他的真名出現在片頭字幕上！

▲《愛人謀殺》。（圖／電影海報）

愛德華狄米屈克1944年的黑色電影代表作：《愛人謀殺》。（圖／電影海報）

接著，為新片《萬夫莫敵》(Spartacus,1960)擔任製片兼主演的寇克道格拉斯(Kirk  Douglas)親自宣布，該片的編劇是川波 ! 至此，「黑底」的川波不能在業界工作一事，終於獲得徹底平反。

「好萊塢十君子」裡的另一名「大咖」：導演愛德華狄米屈克(Edward Dmytryk)，卻是命運多舛。1944至1945年間，他曾短暫加入過共產黨。在前同志的勸說下，他跟其他「九君子」一起公開拒絕到HUAC作證。為此他因為獨犯「蔑視國會罪」被判入獄。

▲愛德華狄米屈克。（圖／公共版權照片）

命運多多舛的愛德華狄米屈克。（圖／公共版權照片）

但他逃到了英國，並且在那裡拍片。直到他的美國護照過期後，他被迫返回美國。他在西維吉尼亞州的一座監獄裡服刑4個月又17天後，終於服軟。1951年4月25日，他出席了HUAC的聽證會、回答了所有問題。最要重的是：他供出了當年的同志黨員名單；其中包括7名導演和另外15人。而他的證詞對其餘「九君子」提出的訴訟案，亦不免造成傷害。

愛德華狄米屈克的悲劇，印證了存在主義作家卡繆(Albert Camus)在談西班牙內戰時所說的話：「正是在西班牙，讓我們這一代人了解到就算你是正確的、也會被擊敗。武力可以戰勝精神。有時候，勇氣並不會獲得報償。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」
竹節草生成！雙颱路徑交錯「遠程雨彈砸2地」　對台影響時程曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／另類全球化：人人搶著當川普，經濟越壞選越好！

國際火線／致敬法國世紀男神！吳宇森的繆司：亞蘭德倫

國際火線／獵殺黑名單：「好萊塢十君子案」始末

國際火線／致敬兩位史蒂芬：美劇《怪奇物語》

國際火線／「紅」壯威武：川普為啥合體超人而非蝙蝠俠？

國際火線／榮獲諾貝爾和平獎？川普的異想世界！

國際火線／刀鋒冷，熱情未冷：馬斯克能打倒川普嗎？

國際火線／恐懼的日常：日本人深層意識裡的生存危機

國際火線／影之軍隊：好萊塢對抗「反共獵巫」的戰爭

國際火線／《魷魚遊戲3》：資本主義社會的人吃人寓言

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

Rosé下台「腳滑慘摔」 秒爬起...繼續唱歌！

【萬里車禍瞬間】砂石車打滑撞國光客運！ 鋼材炸飛騎士險躲過

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

【髮廊變急診室】男子理髮到一半昏倒 客人直接CPR開救！

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

國際火線／伸冤記：「好萊塢十君子」的墜跌與平反

日本關稅15%！南韓談判壓力大　拒開放農產品市場「改打1張牌」

跟女兒玩水10秒就喊卡！　美網紅媽「鏡頭一關」秒變臉

1張照曝談判內幕！川普大手一揮　日本對美投資「加碼1500億」

川普想把移民「送去帛琉」　當局證實：審議中

日郵局男寄「用過保險套」給20↑女同事！　從內部刊物挑正妹下手

15%關稅好優惠？分析稱「日本沒贏太多」　但為亞洲創下戰略先例

她遭「美國非法移民」囚禁淪性奴！當街熊抱綁架　恐怖畫面曝

菲律賓談成19%關稅　川普大讚開放市場「美國商品零關稅」

日本砸5500億換「關稅降到15%」　專家：現階段最佳方案

火力強度比肩傳統戰車　陸推新無人坦克可安裝紅旗-12

車聚佔領國3南投服務區　警方例假日設「警52」標誌

從桃園出發前進矽谷　Plug and Play Batch帶領新創走向全球

迎暑假拚業績！　大江攜手69新櫃推出「Fun肆一夏」

中原大學推動暑期實踐計畫　26位學生海外實習或華教

vivo台灣首款摺疊X Fold5「舊換新3萬有找」　總經理樂觀：不設目標

真實版《鬼滅之刃》無限城！日會館造景神還原...樂師奏三味線

讓怪獸陪你長大！　桃園兒美館推出「有怪獸主題書展」

桃園中華生物能醫學氣功協會參訪議會　期共同推廣氣功健身運動

仁愛鄉幸福巴士2.0邁入新里程　新設中正武界線正式啟動營運

Rosé下台「腳滑慘摔」 秒爬起...繼續唱歌！

相關新聞

人人搶著當川普，經濟越壞選越好

人人搶著當川普，經濟越壞選越好

弔詭的是，川普憑著美國是全球最大單極霸權，單槍匹馬摧毀了全球的經貿體系；然而，他自己反而變成了全球化最熱銷的「產品」。他上台後鼓吹的「讓美國再度偉大」、「美國優先」等口號深得人心。外國許多川普仿冒版紛紛冒出：巴西、奧地利、阿根廷的領導人前仆後繼的出爐，紛紛被冠上「XX版川普」封號。

致敬男神！吳宇森的繆司：亞蘭德倫

致敬男神！吳宇森的繆司：亞蘭德倫

獵殺黑名單：好萊塢十君子案始末

獵殺黑名單：好萊塢十君子案始末

致敬兩位史蒂芬：美劇《怪奇物語》

致敬兩位史蒂芬：美劇《怪奇物語》

川普為啥合體超人而非蝙蝠俠？

川普為啥合體超人而非蝙蝠俠？

關鍵字：

好萊塢十君子案共諜案反共獵巫HUAC麥卡錫主義國際火線

讀者迴響

熱門新聞

統神SWAG脱了「2女優愛撫」全程無反應！

快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

竹節草生成！雙颱路徑交錯對台影響時程曝

OL遭老闆拉到廁所脫褲性侵拍片！法官看監視器畫面傻了

北市罷團驚傳暴力攻擊　男揮拳文山退葆

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

金鐘視帝也挺大罷免　直言「讓國民黨痛才會改」

「媽、我頭上刺刺的」　榕樹壓死碩一生滿月入夢

即／台鐵瑞芳平交道碰撞行人「頭身分離」死亡

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

萬里死亡車禍！男搭客運上班遇死劫　父聞噩耗潰堤

吳宗憲《玩很大》驚傳將收攤！

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

「吳姍儒道歉劉宇寧」登微博熱搜

快訊／「竹節草」颱風估明生成！日氣象廳發烈風警報　路徑大迴轉

更多

最夯影音

更多

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面