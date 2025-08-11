14公尺高郵輪水上設施　男滑一半「滑水道突然裂開」驚恐畫面曝

▲郵輪水上設施傳出意外。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

皇家加勒比海(Royal Caribbean)一艘郵輪傳出事故，一名遊客在約14公尺高的水上遊樂設施遊玩時，透明滑水道中間突然破了一個大洞，導致遊客受傷，引發其他乘客恐慌、大聲尖叫。

事件7日發生在皇家加勒比海郵輪海洋標誌號(Icon of the Seas)上，一名乘客在滑水道上滑行時，壓克力材質的透明滑水道突然破裂，該滑水道高達14公尺，是海上高低落差最高的水上遊樂設施。

"Please stop the slide!" Passengers banded together to alert crew that a glass panel had broken off a waterslide on a Royal Caribbean cruise liner. pic.twitter.com/DZJpc8IhZR — USA TODAY Travel (@usatodaytravel) August 8, 2025

從網路流傳畫面中可看到，透明的滑水道中間破了一個大洞，水道內的水不斷往外流出，驚恐事件引發騷動，還有遊客尖叫大喊，「快點停止滑行」、「有人剛從滑水道上掉下來了」。

郵輪公司事後對外證實，一名成年男乘客使用滑水道時，滑水道突然破裂，不過沒有任何人從滑水道中掉出，受傷男子滑到底部後接受了治療，已迅速關閉滑水道並且暫停使用，受傷男子情況穩定，沒有對外公布他的詳細情況。