網紅媽跟風玩「高跟鞋挑戰」　鏡頭前失敗落地「脊髓骨折」爆紅

▲女子高跟鞋挑戰失敗，意外爆紅。（圖／翻攝自Instagram／mariana_vasiuc）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一名網紅媽想要挑戰近來在國外網站上十分流行的高跟鞋挑戰Stiletto Challenge，只見她腳上穿著超細高跟鞋，試著以單腳姿勢在一堆雜物上保持平衡，結果一個不小心往後摔倒，導致嚴重後果。

國外網站上近來突然興起高跟鞋挑戰Stiletto Challenge，這個挑戰中以重現知名饒舌歌手Nicki Minaj，2013年在熱門歌曲《High School》 MV中擺出來的高難度動作，吸引大量網紅與網友仿效。

來自俄羅斯的32歲女子瑪麗安娜(Mariana Barutkina)，近來也在Instagram上分享她的挑戰，影片中可看到，她在廚房流理台上疊放著平底鍋、嬰兒配方奶粉等物品，穿著高跟鞋的她試圖單腳踩在上面、保持平衡。

瑪麗安娜挑戰沒有多久，便失去平衡摔到地上，因此受了重傷，就醫被診斷出脊椎壓迫性骨折，嚴重的傷勢導致她休養3個月以上。

挑戰雖然失敗，沒想到影片曝光後讓她爆紅，引來許多網友留言批評，她後來在其他影片中表示，很意外自己竟然因為失敗影片爆紅，謝謝外界的關心與指教，強調拍攝影片時，孩子們身旁有保母的陪伴，她沒有為了拍片而忽視孩子。