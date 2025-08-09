　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

曼谷市中心隨機縱火燒人！　2大馬遊客「燒成火球」驚悚畫面曝

▲▼曼谷市中心隨機縱火！2遊客「燒成火球」。（圖／翻攝自泰媒）

▲2名馬來西亞籍遊客在曼谷市中心遭遇隨機縱火。（圖／翻攝自泰媒，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國曼谷市中心7日晚間驚傳恐怖攻擊案，一名前職業拳擊手在知名百貨公司門口朝2名馬來西亞籍遊客潑灑油漆稀釋劑並點火焚燒，導致2人瞬間成為火球，全身多處燒傷，現場民眾見狀隨即幫忙滅火，並合力制伏嫌犯。嫌犯被逮後坦承犯案，並稱是因為失業壓力大，才會隨即攻擊路人。

根據khaosod報導，警方表示，30歲嫌犯瓦拉功（Warakorn Phabtisong）來自沙繳府，他7日晚間持1瓶1.5公升的透明塑膠瓶裝稀釋劑及1個打火機等作案工具在百貨公司門口遊蕩，並與2名來自馬來西亞的遊客攀談，雙方隨後各自離開。怎知不久後，瓦拉功就趁著2名遊客坐在百貨公司前階梯休息時，持稀釋劑瓶衝向他們，並直接潑灑在被害人身上。

▲▼曼谷市中心隨機縱火！2遊客「燒成火球」。（圖／翻攝自泰媒）

▲▼曼谷市中心隨機縱火！2遊客「燒成火球」。（圖／翻攝自泰媒）

2名遊客驚慌逃跑時，他又突然點燃打火機縱火，巨大火勢瞬間吞噬他們的身體。根據現場拍攝的畫面，兩人瞬間燒成火球在地上掙扎。根據調查，受害者是26歲的Ong Yik Liang與27歲Gan Siew Sian，兩人皆為馬來西亞籍。

目擊民眾見狀立刻上前協助，並幫被縱火的無辜遊客滅火，同時合力制伏歹徒。2名被害人全身多處燒傷，目前已經被送往醫院治療。

▲▼曼谷市中心隨機縱火！2遊客「燒成火球」。（圖／翻攝自泰媒）

▲▼曼谷市中心隨機縱火！2遊客「燒成火球」。（圖／翻攝自泰媒）

瓦拉功犯案後試圖逃離現場，但立刻被民眾攔下。經調查，他坦承與2名遊客並無私人恩怨，只是因為失業沒收入，遲遲找不到工作，當時又一整天未進食，情緒爆發才會隨機攻擊路人。他表示，自己曾是拳擊手，後來也曾擔任保全，但最近被解雇。

警方指出，初步檢測未發現他體內有毒品反應，現已依「企圖傷害他人」罪名將其送辦。

 
08/08 全台詐欺最新數據

