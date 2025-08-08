　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

撂人衝小琉球民宿逼學生「下跪磕頭」！潛水店老闆：替你父母教訓

記者柯振中／綜合報導

屏東小琉球日前發生行車糾紛，一群大學生趁暑假前往島上遊玩，發生糾紛以後，遭到潛水店老闆撂人理論，被逼著下跪、磕頭道歉，最終還被賞巴掌，導致心情大受影響。對此，潛水店老闆則坦承動手，並稱是為了代替這些學生的父母教訓一下。

▲▼學生到小琉球遊玩發生行車糾紛，被潛水店老闆逼下跪。（圖／翻攝Threads／zyt.__0629）

▲學生到小琉球遊玩發生行車糾紛，被潛水店老闆逼下跪。（圖／翻攝Threads／zyt.__0629）

據了解，這群學生共8人相約前往小琉球遊玩，沒想到第一天晚上騎車時，於島上的潛水店老闆發生行車糾紛，進而演變成口角衝突。時隔約半個小時，潛水店老闆竟撂了許多人找上民宿，除了動手賞巴掌以外，還揮刀恐嚇、打人，最後逼2名學生下跪、磕頭道歉，這起事件才了結。

▼學生到小琉球遊玩發生行車糾紛，被潛水店老闆逼下跪。（圖／翻攝Threads／zyt.__0629）

▲▼學生到小琉球遊玩發生行車糾紛，被潛水店老闆逼下跪。（圖／翻攝Threads／zyt.__0629）

由於深怕遭到報復，這群學生不敢將事情鬧大，直到回來台灣，才敢將事件PO上網，因而引發許多討論。

對於這次的事件，田姓潛水店老闆也坦言，確實有動手打人，但因為自己已經5、60歲，因為這次事件差點出車禍、還被小孩子罵三字經，實在是吞不下這口氣。根據《三立新聞網》報導，田姓老闆還說，會做出這些行為，是要替這些學生的父母教訓一下。

▼學生到小琉球遊玩發生行車糾紛，被潛水店老闆逼下跪。（圖／翻攝Threads／zyt.__0629）

▲▼學生到小琉球遊玩發生行車糾紛，被潛水店老闆逼下跪。（圖／翻攝Threads／zyt.__0629）

東港分局得知消息以後，已經主動介入調查，琉球分駐所所長表示，影片中並無看見持刀傷害、打巴掌等情況，已積極聯絡當事人、將嫌犯查緝到案，依法偵辦當中。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣也是「疊加關稅」？經貿辦證實：原稅率往上加20%
小琉球老闆逼學生下跪磕頭：替你父母教訓
快訊／美女主播高文音下班險遭男子攻擊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／美女主播高文音下班險遭男子攻擊　「只差一拳頭就打到我」

撂人衝小琉球民宿逼學生「下跪磕頭」！潛水店老闆：替你父母教訓

毒蟲闖紅燈猛撞機車！41歲無辜騎士騎士頭爆血命危　逃逸畫面曝

快訊／台東銀樓搶案！男買父親節禮物「突噴辣椒水」奪60萬項鍊

家暴兇殺案頻傳　最高檢建請科技監控施暴者並主動示警被害人

偵查隊長性侵女部屬重判7年！還要賠百萬　她哭訴：人面獸心

申請急難救助被打槍　台中男梧棲區公所前放炮...民眾嚇壞

家暴兇殺案7月3人亡! 保護令還不夠 最高檢推「雙向科技監控」

悲傷父親節！男攀登石門山突倒地　7休假勇消CPR...仍救不回

小琉球驚傳遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌　還逼下跪

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

【香蕉大盜出沒！】猴子闖市場10秒搶完就跑 攤商嚇壞狂跺腳

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

快訊／美女主播高文音下班險遭男子攻擊　「只差一拳頭就打到我」

撂人衝小琉球民宿逼學生「下跪磕頭」！潛水店老闆：替你父母教訓

毒蟲闖紅燈猛撞機車！41歲無辜騎士騎士頭爆血命危　逃逸畫面曝

快訊／台東銀樓搶案！男買父親節禮物「突噴辣椒水」奪60萬項鍊

家暴兇殺案頻傳　最高檢建請科技監控施暴者並主動示警被害人

偵查隊長性侵女部屬重判7年！還要賠百萬　她哭訴：人面獸心

申請急難救助被打槍　台中男梧棲區公所前放炮...民眾嚇壞

家暴兇殺案7月3人亡! 保護令還不夠 最高檢推「雙向科技監控」

悲傷父親節！男攀登石門山突倒地　7休假勇消CPR...仍救不回

小琉球驚傳遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌　還逼下跪

首波18家金質營造工班　進駐嘉義台南災區協助重建

吳念庭再扮英雄痛擊「流浪獅」　台鋼7局灌4分逆轉勝！

台灣也是「疊加關稅」？經貿辦證實：原稅率往上加20%

漫威英雄擺件要價140萬　鑲逾7萬顆施華洛世奇水晶閃爆

Energy牛奶父親節揭童年陰影　父母離異「搬家20次」決心當好爸爸

快訊／世運會武術中華女將劉佩勳　成功完賽第6名作收

統一星光女孩日妮妮以王心凌作表演主軸　Joy地板動作吸睛

《膽大黨》致敬X JAPAN沒先告知！　YOSHIKI吐疑惑掀兩派論戰

林智平扛大巨蛋首轟笑稱：可能外野空調沒開　食安風波未擾軍心

快訊／美女主播高文音下班險遭男子攻擊　「只差一拳頭就打到我」

【香蕉大盜出沒！】猴子闖市場10秒搶完就跑 攤商嚇壞狂跺腳

社會熱門新聞

渣男下藥性侵女友　重判9年定讞

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

7旬翁遭追撞輾斃　2兒警局痛哭

鷹架扯壞電線爆炸　雲林工人下體嚴重燙傷…倒地哀嚎

小琉球遊客傳遭在地大叔賞巴掌　還逼下跪

柯文哲出庭開罵　恐是1張便利貼引爆怒火

台積電內鬼懲處傳「連坐5級」　史上最嚴

工地6大車「堵死」害阿伯無法就醫　全部開罰

女教練教游泳！3歲愛女「戲水池溺斃」　獲判國賠原因曝

凌晨跟女友吵架氣炸！澎湖21歲男墜樓搶救無效亡

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

更多熱門

相關新聞

林智平大巨蛋首轟：可能外野空調沒開

林智平大巨蛋首轟：可能外野空調沒開

樂天桃猿今晚在台北大巨蛋以4比3逆轉擊敗味全龍，關鍵時刻挺身而出的，是7局下代打扛出三分砲的老將林智平。他賽後受訪笑說，「可能外野空調沒有開，才會飛出去吧。」

小琉球遊客傳遭在地大叔賞巴掌　還逼下跪

小琉球遊客傳遭在地大叔賞巴掌　還逼下跪

楊柳颱風路徑北修「不排除登陸」　下周二可能發海警

楊柳颱風路徑北修「不排除登陸」　下周二可能發海警

台3線卓蘭大橋瓦斯貨車駕駛分心　撞百萬豪車屁股

台3線卓蘭大橋瓦斯貨車駕駛分心　撞百萬豪車屁股

7旬翁遭追撞輾斃　2兒警局痛哭

7旬翁遭追撞輾斃　2兒警局痛哭

關鍵字：

小琉球遊客潛水店老闆影音

讀者迴響

熱門新聞

沈玉琳住院後首曝近照！同框女兒慶祝父親節

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

渣男下藥性侵女友　重判9年定讞

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

快訊／40歲愛妻若綺懷孕！楊昇達父親節曬超音波照

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

貝森特點名1國將面臨貿易震撼

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

7旬翁遭追撞輾斃　2兒警局痛哭

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面