撂人衝小琉球民宿逼學生「下跪磕頭」！潛水店老闆：替你父母教訓

記者柯振中／綜合報導

屏東小琉球日前發生行車糾紛，一群大學生趁暑假前往島上遊玩，發生糾紛以後，遭到潛水店老闆撂人理論，被逼著下跪、磕頭道歉，最終還被賞巴掌，導致心情大受影響。對此，潛水店老闆則坦承動手，並稱是為了代替這些學生的父母教訓一下。

▲學生到小琉球遊玩發生行車糾紛，被潛水店老闆逼下跪。（圖／翻攝Threads／zyt.__0629）



據了解，這群學生共8人相約前往小琉球遊玩，沒想到第一天晚上騎車時，於島上的潛水店老闆發生行車糾紛，進而演變成口角衝突。時隔約半個小時，潛水店老闆竟撂了許多人找上民宿，除了動手賞巴掌以外，還揮刀恐嚇、打人，最後逼2名學生下跪、磕頭道歉，這起事件才了結。

▼學生到小琉球遊玩發生行車糾紛，被潛水店老闆逼下跪。（圖／翻攝Threads／zyt.__0629）



由於深怕遭到報復，這群學生不敢將事情鬧大，直到回來台灣，才敢將事件PO上網，因而引發許多討論。

對於這次的事件，田姓潛水店老闆也坦言，確實有動手打人，但因為自己已經5、60歲，因為這次事件差點出車禍、還被小孩子罵三字經，實在是吞不下這口氣。根據《三立新聞網》報導，田姓老闆還說，會做出這些行為，是要替這些學生的父母教訓一下。

▼學生到小琉球遊玩發生行車糾紛，被潛水店老闆逼下跪。（圖／翻攝Threads／zyt.__0629）



東港分局得知消息以後，已經主動介入調查，琉球分駐所所長表示，影片中並無看見持刀傷害、打巴掌等情況，已積極聯絡當事人、將嫌犯查緝到案，依法偵辦當中。