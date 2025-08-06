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震後太魯閣逐步開放！　到訪遊客持續增多

▲太魯閣園區持續修復在安全無虞的前提下，民眾能重新走入山海之境，體驗東部自然與文化的魅力。（圖／太管處提供，下同）

太魯閣園區持續修復在安全無虞的前提下，民眾能重新走入山海之境，體驗東部自然與文化的魅力。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

時序步入暑假中段，太魯閣國家公園遊客中心也熱鬧著迎接遊客到訪。隨著太魯閣國家公園管理處於114年暑期開始時重新開放大同大禮與崇德遊憩區，並推出天祥遊程與太魯閣臺地定點解說服務，期望在園區持續修復的過程中，在安全無虞的前提下，讓民眾能重新走入山海之境，體驗東部自然與文化的魅力。

▲太魯閣園區持續修復在安全無虞的前提下，民眾能重新走入山海之境，體驗東部自然與文化的魅力。（圖／太管處提供，下同）

▲清水斷崖及石碑是遊客喜愛拍照打卡的絕佳景點。

太管處觀察，目前到訪遊客中心的遊客已明顯增加，透過社群平台也可以看到許多遊客分享園區美照與遊憩心得，顯示民眾對太魯閣的喜愛與關注。

太管處為目前開放的遊憩資源說明，歡迎大家到訪：
1、 崇德遊憩區：著名的清水斷崖觀景點，已完成修復工程並提升安全強度後，重新開放，歡迎旅人到此迎著太平洋海風，賞東部特有日出曙光與月光海。
2、 太魯閣台地及遊客中心：可取得第1手遊憩資訊、欣賞影片及參觀特展。太管處更推出太魯閣臺地步道解說活動，只要5人即可預約解說，由解說員或解說志工免費帶您走訪太魯閣臺地步道及遊客中心，為您介紹震後太魯閣臺地的自然與人文。
3、 大同大禮與得卡倫步道：由太魯閣族族人與太管處共同修復，遊客可由太魯閣遊客中心經得卡倫步道，以健行方式前往部落，體驗族人生活與文化。可在得卡倫平台俯瞰太魯閣與立霧溪出海口，進入大禮部落的禮拜堂、派出所及聚落老屋、竹屋等一窺山中生活風貌。
4、 天祥遊憩區：推出塔比多步道森林探索、文天祥小徑觀察台灣獼猴與野生動物及祥德寺步道靜心之旅等3種主題遊程，並開放天祥遊客中心、中橫故事館等設施供遊客遊憩使用。
5、 西寶以西之景點：西寶社區、洛韶社區、關原遊憩區、小風口遊憩區、合歡北峰步道、小奇萊步道、石門山步道、合歡東峰步道、武嶺觀景臺等均可供民眾駐足休憩或健行。
6、 山海聚落小旅行：太管處與周邊社區合作推展觀光，崇德聚落(崇德海灘遠眺清水斷崖、原住民特色藝品與風味餐等)、富世聚落(太魯閣族文創產業園區、亞泥生態公園等)與新城老街(特色建築與商店、新城海堤等)及三棧布拉旦聚落等。

▲太魯閣園區持續修復在安全無虞的前提下，民眾能重新走入山海之境，體驗東部自然與文化的魅力。（圖／太管處提供，下同）

太管處推出天祥遊程與太魯閣臺地定點解說服務。

此外，太管處仍提醒遊客園區設施雖逐步修復，但震後地質風險仍存，請遊客配合安全規定，選擇開放區域活動，切勿任意進入封閉區域。同時也建議遊客採「早上山、早下山」原則，避開午後天氣迥異變化，確保旅程安全。

▲太魯閣園區持續修復在安全無虞的前提下，民眾能重新走入山海之境，體驗東部自然與文化的魅力。（圖／太管處提供，下同）

▲▼大同大禮部落已重新開放。

中橫公路因災修工程進行管制與夜間封閉：關原至天祥段06:00至16:30開放通行，18:30後封閉；天祥至太魯閣段06:30至17:30間有5個時段放行，18:30後封閉，建議留意即時路況及天候變化，以免延誤行程。(最新資訊可藉：「公路局168即時路況」或「幸福公路APP」查詢）。

▲太魯閣園區持續修復在安全無虞的前提下，民眾能重新走入山海之境，體驗東部自然與文化的魅力。（圖／太管處提供，下同）

太魯閣那份穿越千萬年峽谷風華的氣魄仍在，清澈的溪水依舊在山谷間低語，大自然的靈魂未曾遠離，雖然太魯閣的重建歷程路遙艱辛，太管處將依復建計畫持續努力奮進，還有許多步道景區仍在復建工程中，重新開放前，太管處希望透過工程復建及持續精進設施防災強度；透過保育研究、周邊景點串連、負責任的旅遊等軟硬兼施的推動，來達成「增強防災韌性的太魯閣、兼顧安全永續的太魯閣」。
 

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