女好奇上網查丈夫名字　意外發現驚人秘密「2年內狂娶3名老婆」

▲女子上網搜尋丈夫名字,發現驚人真相。(圖/達志影像/示意圖)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州一名女子好奇上網搜尋丈夫的名字,意外發現丈夫的秘密,原來丈夫除了她以外,還與另外2名女子結婚,一共擁有3名妻子,讓她怒告重婚罪。

女子譚雅(Tonya Betsey)在約會網站上與丈夫貝西(Henry Betsey, Jr.)結識,由於對方表現得像一名完美男人,讓她很快就墜入情網並且結婚,後來她懷疑丈夫在外面還有別人,便上網搜尋丈夫的名字,沒想到意外在法院紀錄中發現丈夫同時與多名女子結婚。

Henry Betsey Jr., Tonya, Brandi, and Michele: Victims of Deception as Florida Man Faces Felony Bigamy Charges After Secretly Marrying Three Women in Three Countieshttps://t.co/KfYGl1EAO8 pic.twitter.com/7bJopf3E9u