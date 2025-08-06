女好奇上網查丈夫名字　意外發現驚人秘密「2年內狂娶3名老婆」

▲女子上網搜尋丈夫名字，發現驚人真相。（圖／達志影像／示意圖）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名女子好奇上網搜尋丈夫的名字，意外發現丈夫的秘密，原來丈夫除了她以外，還與另外2名女子結婚，一共擁有3名妻子，讓她怒告重婚罪。

女子譚雅(Tonya Betsey)在約會網站上與丈夫貝西(Henry Betsey, Jr.)結識，由於對方表現得像一名完美男人，讓她很快就墜入情網並且結婚，後來她懷疑丈夫在外面還有別人，便上網搜尋丈夫的名字，沒想到意外在法院紀錄中發現丈夫同時與多名女子結婚。

Henry Betsey Jr., Tonya, Brandi, and Michele: Victims of Deception as Florida Man Faces Felony Bigamy Charges After Secretly Marrying Three Women in Three Countieshttps://t.co/KfYGl1EAO8 pic.twitter.com/7bJopf3E9u — Merradon (@merradonnews) May 2, 2025

譚雅發現，丈夫除了她以外，還和另外2名女子蜜雪兒(Michele Betsey)和布蘭迪(Brandy Betsey)結婚，便與2名女子連絡，2人也很意外丈夫竟然還有別的妻子。

貝西2020年11月與第一任妻子譚雅結婚，結婚2年後，於2022年2月與第二任妻子布蘭迪結婚，幾個月後，又在約會網站上結識蜜雪兒，2人於2022年11月結婚。

3名女子都不知道彼此的存在，指責佛州政府沒有在各郡之間比對結婚資料，讓丈夫能成功多次重婚。貝西今年5月出庭時坦承犯下重婚罪，在本周舉行的量刑聽證會中他向3名妻子道歉，最後被判處2年緩刑，雖然不用入獄，但法官下令他遠離社群媒體，也不可以再與3名妻子聯絡。