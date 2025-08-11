「代孕機器人」傳一年內問世　可十月懷胎完成受孕分娩全過程

▲新加坡南洋理工博士張其峰。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

2025世界機器人大會正在北京舉行，AI科技業近日傳出由新加坡南洋理工博士張其峰率領的團隊正研發全球首個「代孕機器人」，憑藉內置「人工子宮」，「機器人媽媽」可模擬真人實現受孕和孕育，或也需要經歷懷胎十月的過程，售價不超十萬元（人民幣，下同），一年內估計可以正式問世。

▲全球首款「代孕機器人」傳一年內將問世。（示意圖／翻攝微博，下同）

《江南都市報》報導，孕育機器人和傳統的試管、代孕不同，這套系統不僅模擬了子宮環境，還被裝進了一個仿人類的機器人體內——讓「機器人媽媽」從懷孕到分娩，全流程復刻人類體驗。

張其峰表示，這個人造子宮完全模仿人類的子宮，結合機器人的孕育箱，將這個孕育箱放進機器人的肚子裡，「為了滿足現代年輕人不想懷孕，又想要孩子，有人不想結婚，又想有老婆，我們機器人老婆的功能，就讓他懷孕。」

據了解，孕育箱功能的技術原理在於其宣稱可復刻從胚胎植入、發育到自然分娩的全流程。機器人外殼模擬孕婦的腹部隆起、胎動等物理變化，內部通過溫控、營養輸送及代謝廢物處理系統替代人體子宮功能。

不過，現階段「孕育箱」仍存在不少爭議和技術限制，包括人造子宮僅支持動物實驗（羊胎存活4周、鼠胚胎6天），人類胚胎全程機器孕育尚無成功案例，仍需突破胎盤代謝、免疫模擬、神經發育等複雜生理機制。

也有專家批，機器人形態對孕育無實質加成，核心瓶頸在於生物相容性技術，外殼純屬「營銷噱頭」，再加上「親子」關係對傳統倫理與社會可能形成的衝突和影響，都必須考量進去。