維基百科新規！　允許管理員「秒刪」AI生成內容

圖文／CTWANT

維基百科（Wikipedia）近期通過一項新規，授權管理員在特定情況下，可直接刪除人工智慧生成的條目，以因應近來湧入平台的大量低品質內容。這項措施被視為線上百科全書對抗人工智慧「劣化內容」的重要案例，也顯示維基百科希望在資訊可靠性上維持優勢。

根據《404 Media》報導，維基百科編輯社群說明，平台長期仰賴全球志工貢獻者維護，並透過持續的討論與辯論，決定條目修改與規範。一般刪除程序須經過為期一週的共識討論，而「快速刪除」則適用於明顯違反政策的案例，例如全篇為無意義文字或純廣告，允許管理員不經討論期即可直接移除。

這次的新規將「明顯由人工智慧生成」且符合兩項條件的條目，納入快速刪除範圍。第一種情況，是內容明顯是大型語言模型（LLM）直接回應使用者指令，例如「這是你要的維基百科條目……」、「截至我最後一次訓練更新……」、「作為一個大型語言模型……」。

維基專案「AI清理計畫」（WikiProject AI Cleanup）成員勒布勒（Ilyas Lebleu）透露，他多次發現這類語句，通常代表提交者未經審閱內容，只是將AI生成的文字直接貼上。

第二種情況，則是條目引用內容明顯錯誤，例如引用不存在或無法開啟的書籍與論文，甚至連結到與主題完全無關的資料。新規中舉例，像是「關於甲蟲物種的論文被放進電腦科學條目中」，這類錯置引用將成為快速刪除依據。

勒布勒表示，這項措施只是針對最明顯案例的「臨時補丁」，人工智慧生成內容的問題依然會持續存在，因為還有許多情況並不符合新規條件。他認為人工智慧並非全然負面，未來或許能為維基百科帶來助益，但目前應優先解決迫切威脅。

他強調，維基百科沒有一成不變的規則，隨著技術演進，現行決策都可以重新檢視。雖然新規無法徹底消除問題，但已讓平台處境比過去更有利，也首次明確指出，未經審查的LLM生成內容與維基百科的核心精神不相容。這項立場的確立，源自社群多年在人工智慧圖片、草稿與評論上的經驗累積，並最終轉化為具體且可執行的標準。

