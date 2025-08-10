　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拉脫維亞國會近年首次組團訪台　將參訪無人機研發中心

▲▼拉脫維亞國會友台小組主席齊翠蓮（Ingrīda Circene，中）率團訪台，外交部歐洲司專門委員魏月涵接機致意。（圖／外交部提供）

▲拉脫維亞國會友台小組主席齊翠蓮（中）率團訪台，外交部歐洲司專門委員魏月涵接機致意。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

「拉脫維亞國會友台小組訪問團」一行8人今（10日）抵台，外交部表示，這是拉國國會近年首次組團來訪，並將參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心、新竹科學園區管理局及工業技術研究院。外交部表達誠摯歡迎，訪團此行將有助雙方未來共同推動各領域的實質合作，深化雙邊國會情誼。

外交部今（10日）透過新聞稿表示，拉脫維亞國會友台小組主席齊翠蓮（Ingrīda Circene）於今（2025）年8月10日至14日率領「拉脫維亞國會友台小組訪問團」一行8人訪台。這是拉國國會近年首次組團來訪，外交部表達誠摯歡迎。

外交部指出，訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴，接受外交部長林佳龍及國家安全會議秘書長吳釗燮款宴，並將拜會立法院長韓國瑜、國防部軍政副部長柏鴻輝、大陸委員會副主委沈有忠及經濟部國貿署署長劉威廉等，另將參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心、新竹科學園區管理局及工業技術研究院。

外交部說，台灣與拉脫維亞共享自由民主價值，訪團此行將有助雙方未來共同推動各領域的實質合作，深化雙邊國會情誼。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊柳颱風恐穿過台灣　最快周二海陸警齊發
快訊／大谷翔平連3季40轟　創隊史紀錄
關稅疊加4月早講過　苗博雅直言政府「缺了這一句」
17歲少女遇死劫！賓士男無照　運將酒測超標原因曝
保時捷業務慘了！　遭停職懲處
川普中計？歐盟貿易協議「藏1高招」　學者：布魯塞爾在竊笑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

文總「TAIWAN PLUS台日新風」大阪登場　4小時湧破萬人次

蔡壁如談2年條款籲勇敢承擔　黃國昌報告時竟戴耳機低頭看資料

關稅疊加4月早講過！議員曝政府發言「缺了這一句」：需要有力訊息

黨代表大會留位給柯文哲　黃國昌：我們大家都在等他回來

被點名接棒立法院副院長　羅明才：不重要！我通常不會去想

拉脫維亞國會近年首次組團訪台　將參訪無人機研發中心

2年條款將執行？　黃國昌：現任或未來立委每天都要認真工作

寫下歷史！台灣首參賽就奪冠　黃捷致謝北投女壘：讓世界看見台灣

支援前線！綠營赴安坑拔羅波：羅明才唱跳愚弄選民　非立委本業

台美關稅20+N%　張善政列3大敗筆批中央像鴕鳥

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

逼問視障女「憑什麼坐博愛座」　下秒阿姨腦羞：還玩手機騙誰

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

【北投連環車禍】22歲駕駛紅燈煞不住！猛撞2車釀4傷

【以後就交給你帶娃了】熟睡女嬰突然爆哭媽沒輒　見爸爸就秒笑！

文總「TAIWAN PLUS台日新風」大阪登場　4小時湧破萬人次

蔡壁如談2年條款籲勇敢承擔　黃國昌報告時竟戴耳機低頭看資料

關稅疊加4月早講過！議員曝政府發言「缺了這一句」：需要有力訊息

黨代表大會留位給柯文哲　黃國昌：我們大家都在等他回來

被點名接棒立法院副院長　羅明才：不重要！我通常不會去想

拉脫維亞國會近年首次組團訪台　將參訪無人機研發中心

2年條款將執行？　黃國昌：現任或未來立委每天都要認真工作

寫下歷史！台灣首參賽就奪冠　黃捷致謝北投女壘：讓世界看見台灣

支援前線！綠營赴安坑拔羅波：羅明才唱跳愚弄選民　非立委本業

台美關稅20+N%　張善政列3大敗筆批中央像鴕鳥

文總「TAIWAN PLUS台日新風」大阪登場　4小時湧破萬人次

楊柳颱風恐穿過台灣　最快周二海陸警齊發

菊池雄星5局7K本季首度連勝　投球局數為日籍投手最多

國3新化路段連2起車禍　男子竟站路中央交管！國道警說母湯

女子結帳做「這行為」！店員回應超暖心...網感動：彼此尊重

南港小黃運將突開車門！騎士慘遭擊落　多處擦挫傷送醫

搶票熱潮！林智勝引退系列賽　會員優先購票掀瘋搶風潮

小Ｓ女兒Elly合體Lily顏值高到破表　網友喊「原地出道致敬ASOS」

天降火球「砸破他家屋頂」　專家鑑定驚呆：比地球還古老

蔡壁如談2年條款籲勇敢承擔　黃國昌報告時竟戴耳機低頭看資料

【暗藏玄機？】原來文公尺可以這樣用！師傅親自解答

政治熱門新聞

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

邱鎮軍認買雲豹　賴品妤：台股上千家偏要贊助我

民進黨性平部主任遭肉搜「老公是香港人」　青鳥出征灌爆

藍委持雲豹股票　賴品妤酸：為何花錢養我

國軍懲罰新規　士兵罰站一天最多2小時

台美關稅20+N%　張善政列3大敗筆批中央像鴕鳥

快儲水！台北萬華、松山、中山、內湖　9日起每天將停水6小時

金融時報：台人最怕內應接管　北京早布局多年

便宜核電必有人付出成本　林子倫：核廢料風險轉嫁下一代不符世代正義

青鳥女為大罷免「揍父3拳」逼媽媽離婚後逃家

全球111座核電廠運轉逾40年　翁曉玲：核電穩定便宜不該棄之不用

強調核電低碳且穩定　翁曉玲：823用選票守護「救命電」

柯文哲暴怒罵檢只因「一張便利貼」？　陳智菡揭真相批扭曲

產業界、學界早知對等關稅須疊加　台經院長張建一：炒作恐慌不應該

更多熱門

相關新聞

審計部揪台鐵邊坡預警「一年異常4.4萬次」　反光、雜草占大宗

審計部揪台鐵邊坡預警「一年異常4.4萬次」　反光、雜草占大宗

審計部最新報告指出，台鐵在邊坡風險管理存在6項缺失，包括預警系統異常頻繁，一年超過4.4萬次，異常告警以反光、雜草等類型分占第1名及第2名，以及預警AI學習期間落石侵入軌道卻未發出告警，以及部分工務段未落實定期巡查等問題，潛藏風險。

台南勞工局辦AI實務講座許崧庭教從企劃到新聞稿垂直整合應用

台南勞工局辦AI實務講座許崧庭教從企劃到新聞稿垂直整合應用

外交部次長示警：習近平如希特勒　每日醒來都妄想統一台灣

外交部次長示警：習近平如希特勒　每日醒來都妄想統一台灣

「暗網」驚見外交部公文！林佳龍急查

「暗網」驚見外交部公文！林佳龍急查

AI大進化「連CEO也丟飯碗」

AI大進化「連CEO也丟飯碗」

關鍵字：

拉脫維亞外交部國會訪團AI

讀者迴響

熱門新聞

林逸欣「富養長大」影片感動萬人

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯

兒子站客廳正中央！母近看才知「已斷氣」

楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！

粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影

中和賓士、計程車碰撞　17歲女遭拋飛慘死

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

桃園獨居妹遭爬窗性侵！鄰：她主動的

五月天石頭演唱會上突拋震撼彈

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了

襪子也有毒！醫師示警「這4款別買」

邱鎮軍認買雲豹　賴品妤：台股上千家偏要贊助我

民進黨性平部主任遭肉搜「老公是香港人」　青鳥出征灌爆

魏如萱「突PO小10歲長髮帥哥照」身分曝

更多

最夯影音

更多

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面