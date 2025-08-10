陸外賣店被踢爆「照騙」　美照竟是「AI生成」

▲外賣店家使用AI生成的美照。（圖／翻攝澎湃新聞）

文／香港01

隨著AI技術的普及，外賣平台上越來越多商家使用AI生成的門店圖作為頭像，展示醒目招牌、熱鬧堂食場景，吸引消費者點單。然而，這些充滿「煙火氣」的圖片是否真實？是否構成虛假宣傳？近日，《澎湃新聞》記者實地探訪上海四家疑似使用AI頭像的外賣店，發現頭像與實際門店不符，引發關於消費者權益的討論。

記者隨機調查了四家外賣店，均以熱鬧的堂食場景作為頭像，標註「堂食店」、「拒絕製制菜」。然而，實地探訪結果令人意外。

▼店家實際上非常簡陋，僅有廚房。（圖／翻攝微博）



其中，「山野人家」在中山北一路的門店僅為一間簡易廚房，掛著「絕無預製菜」招牌，無堂食空間，僅有兩名廚師在炒菜。「川婆娘」位於一棟大廈二樓美食城，頭像顯示熱鬧門店，實則是外賣檔口，環境不適合堂食。「米大亨」頭像展示綠底招牌和排隊場景，但實際是一家自選稱菜快餐店，無對應招牌。「成都人在黃浦」頭像顯示川菜館，實際是一家名為「儂曉得排骨年糕」的上海菜館，店員稱「川菜僅限外賣，無堂食」。

記者聯繫三家外賣平台，京東尚未回應。美團表示，其《入網餐飲服務提供者審查登記規範》禁止頭圖使用商戶牌匾、環境圖等，AI生成門頭圖涉嫌誤導消費者，平台已成立專項小組治理，並要求相關商家整改。餓了麽同樣表示，已組建專項小組，通過完善規則和技術手段加強對AI圖片門店的識別與整改。

上海段和段律師事務所律師趙匡人分析，判斷AI頭像是否違規，關鍵在於是否誤導消費者認為圖片反映真實經營場所。店家頭像作為品牌形象展示，適度美化可被接受，如使用總店圖片或卡通形象。但若商家信息頁面的照片使用AI合成或虛假圖片，則涉嫌違反《食品安全法》、《消費者權益保護法》，構成欺詐或虛假宣傳，直接影響消費者對食品衛生、品質的判斷。

趙匡人強調，食品圖片適度美化在法律上可容忍，因消費者通常能識別宣傳與實物的差異。但門面照片涉及衛生條件和經營真實性，直接影響購買決策，造假行為不容許。外賣平台需主動審查商家信息，對違規行為及時糾正，否則可能承擔連帶責任。

值得注意的是，《人工智能生成合成內容標識辦法》將於9月1日起施行，要求用戶發布AI生成內容時主動聲明並標識。外賣平台和商家的AI圖片使用或需進一步規範。

隨著AI技術在外賣行業的應用，消費者權益保護與平台監管面臨新挑戰。專家呼籲，平台應加強技術識別與規則完善，確保消費者獲得真實信息，避免誤導性宣傳影響消費決策。