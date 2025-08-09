　
    • 　
>
審計部揪台鐵邊坡預警「一年異常4.4萬次」　反光、雜草占大宗

▲台鐵邊坡告警系統。（圖／台鐵提供）

▲台鐵邊坡告警系統。（資料圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

審計部最新報告指出，台鐵在邊坡風險管理存在6項缺失，包括預警系統異常頻繁，一年超過4.4萬次，異常告警以反光、雜草等類型分占第1名及第2名，以及預警AI學習期間落石侵入軌道卻未發出告警、部分工務段未落實定期巡查等問題，潛藏風險。

審計部報告指出，台鐵為防止邊坡土石滑落造成軌道掩埋、路基流失等危及行車安全，於「鐵路行車安全改善計畫」中推動邊坡滑動、土石流與強風預警系統，但執行狀況不理想。審計發現，系統無法如期完成且異常頻繁，112年9月到113年9月就發生逾4.4萬次異常告警紀錄，其中反光和雜草類型占最多，影響預警效果；且部分預警系統僅能辨識一定尺寸及停留時間以上的落石，無法提供土石流及強風的預警能力。

此外，委託廠商建置的系統在AI學習期間，曾發生落石侵入軌道卻未告警，也未依規定通報行控中心及製作通報紀錄，對行車安全構成潛在威脅。

審計部並指出，部分工務段未依《鐵路邊坡養護手冊》規定落實定期巡查，建置的預警系統尚未正式上線傳輸巡檢資料，監測數據的正確性及精準度存疑，且未依委外評估報告積極辦理邊坡補強與改善工程，不利長期維護管理。

報告也發現，台鐵雖導入無人機巡查，但針對崩塌潛勢高的邊坡，尚未應用先進量測技術掌握長期變化，且養護手冊未充分納入路權外水、土地利用變化等影響因素，也缺乏異狀通報與處置機制。審計部強調，相關6項缺失均涉及邊坡安全關鍵環節，台鐵應儘速研擬改善對策，強化預警與巡查效能，以確保行車安全。

▲台鐵邊坡告警系統。（圖／台鐵提供）

▲台鐵邊坡告警系統。（資料圖／台鐵提供）

台鐵公司回應，鐵路邊坡外物入侵告警系統是以強化風險防控、確保行車安全為核心目標，初期建置過程配合現地條件限制與設備整合，執行時程與預算動支略有調整差異，相關作業已持續滾動檢討並強化執行效能。

台鐵公司說明，該系統主要針對落石與異物入侵進行即時影像偵測，強風、地震等屬不同災種，另由專責機制執行預警，功能分工明確，無重疊或缺失情形。另關於「未告警」狀況，屬AI學習校調階段正常情形，台鐵強調系統運行期間並無發生任何應告警未告警事件。

台鐵指出，邊坡管理系統已建置完成，正進行資料上傳與功能測試，因應規範修訂同步調整系統內容，導致驗收時程略有順延，後續將依合約完成驗收並落實應用。台鐵也持續推動邊坡科技觀測，導入無人機、InSAR干涉合成孔徑雷達、LiDAR光學雷達感測等技術，強化對潛在風險邊坡長期觀測與預警能力。

08/08 全台詐欺最新數據

540 2 1931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

