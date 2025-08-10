文總「TAIWAN PLUS台日新風」大阪登場　4小時湧破萬人次

▲文化總會主辦的「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」，這個周末於大阪市中之島公園正式展開，短短4小時吸引逾1萬人次造訪。（圖／文總提供，下同）



記者陶本和／台北報導

文化總會主辦的「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」，這個周末於大阪市中之島公園正式展開，短短4小時吸引逾1萬人次造訪，文化部次長王時思、嘉義市長黃敏惠等人都親臨現場，氣氛熱鬧。We TAIWAN超人氣IP「a-We」周邊商品採限量限購販售，開賣前2小時就已大排長龍，首日熱銷排行前三名為a-We玻璃扭蛋、徽章、娃娃吊飾，不到1小時即宣告完售。

文總副秘書長黃竫蕙、詹賀舜昨天（9）陪同文化部次長王時思、嘉義市長黃敏惠走逛TAIWAN PLUS。今年嘉義市首度參與TAIWAN PLUS，黃敏惠親臨現場大力支持，她表示，嘉義市近年積極與日本各城市保持密切交流，今年參與文總TAIWAN PLUS活動，特別邀請8家特色在地品牌，把握每一次與世界交朋友的機會，向世界述說嘉義的故事。

We TAIWAN系列周邊商品於文總攤位販售，開賣前2小時就已大排長龍，只為搶購限量商品。其中，文總製作的A-We娃娃，以及春室販售的a-We玻璃扭蛋銷售最快；另外，單入徽章組則以結合台灣元素的小籠包、珍奶造型最受歡迎。

製作a-We玻璃扭蛋的Ｗ春池計畫發起人吳庭安感謝台日粉絲的熱烈支持與喜愛。他分享，現場有不少人專程為a-We玻璃扭蛋而來，開賣後不到半小時即售罄，隊伍後方還有許多滿懷期待的日本粉絲，在聽到完售消息後驚呼出聲、露出惋惜神情，並頻頻詢問何時還會販售。

TAIWAN PLUS 2025台日新風市集首度延長至兩周末（8/9-10、8/16-17），參展品牌數突破百家創歷屆新高，涵蓋手工藝品、設計、文創、美食等多元領域，並首度納入號召永續品牌參與，響應大阪世博對永續理念的重視。此外，市集也規畫工作坊，分享全台夜市情報、滷肉飯文化，並邀請熟悉台灣的日本人氣網紅「Keiko在台灣」分享在地旅行的私房路線。

We TAIWAN周邊商品同步於VS.場館、TAIWAN PLUS文總攤位、世博TW館神農限定店實體販售，並已上架至 Pinkoi「We TAIWAN」設計館，截至目前，網路已累積銷售近8000 組，消費滿額再贈限定「一卡通－大阪關西世博卡」。

下周末活動更精采，台灣音箱將打造限定DJ舞台，邀請來自不同音樂類型的台日DJ們，詮釋屬於他們心中「台灣的聲音」。其中包含台灣唯一專營卡帶的唱片店「感傷唱片行」創辦人游璨賓、We TAIWAN視覺總監方序中，透過音樂向世界呈現台灣多元豐富的文化面貌。