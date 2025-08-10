第二個墾丁！飛1地旅遊「街上80%台灣人」　一票點頭：遇到老同學

▲暑假是旅遊旺季。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

許多人大推出國飛沖繩，不僅航程近、東西便宜又好吃，尤其現在正值暑假旅遊旺季，沖繩也很適合親子旅遊，就有旅遊YouTuber驚呼「沖繩現在80%都是台灣人」，各個旅遊景點、燒肉店，或是電車上，都可以聽到台灣人的聲音，直呼「根本就是台灣第二個墾丁。」

旅遊YouTuber「張痞痞」在Threrads發文，剛從沖繩旅遊回來，「跟大家報告，沖繩現在80%都是台灣人」，光是搭單軌電車，車廂內聽到的全是台語與中文，幾乎沒有日語的影子；去燒肉店用餐也是如此，就連路邊排隊買東西，耳邊傳來的全是台灣口音的聊天聲。

他透露，沖繩各大觀光景點幾乎都被台灣人「包場」，在店家排隊時，還有其他台灣人直接用中文問他「請問這裡排隊嗎？」除了店員，幾乎沒見到日本人的蹤影，「大概是比例這麼高的程度。」

對此，許多網友頻頻點頭，「上個月去沖繩，吃飯聽到隔壁桌：我數到三」、「我好久不見的高中同學，竟然在國際通街上遇到了，還連兩天」、「去年我去的時候抽桌上衛生紙，想說這家店的衛生紙很讚哦，結果一看是台灣品牌的，隔壁桌台灣阿嬤自己帶來的」、「半夜的唐吉柯德客人都是台灣人」、「連藥妝店的音樂都是周杰倫、蔡依林、羅志祥」、「我上禮拜去，撞到人說不好意思，他會回你沒關係。」

還有網友表示，不只沖繩，很多日本地區也是滿滿的台灣人，「周一去大阪環球影城的時候，我差點以為自己來到六福村」、「我今天在大阪，去的每個地方，周圍人都說中文。」

▼沖繩國際通。（圖／記者蔡玟君攝）

