贏過中國！2025全球算命師大賽「台灣奪金牌」　簡少年PO文大讚

▲命理師簡少年。（圖／翻攝自簡少年FB）



記者施怡妏／綜合報導

香港舉辦的2025年第16屆《全球算命師大賽》，由台灣的林名宜老師奪得金牌，林老師感謝大家的支持，與評審的肯定，期望未來能協助更多人找到方向、療癒心靈。命理師簡少年也祝賀，「讓全世界看到台灣的命理實力超強！」貼文曝光，許多網友留言恭喜，也忍不住驚呼「原來算命還有比賽！」

命理師簡少年在Threads發文，「今年全球算命師大賽金牌是台灣人！讓全世界看到台灣的命理實力超強！大恭喜！」簡少年貼出榜單，金牌由台灣的林名宜老師奪得，第二名和第三名，則分別是來自北京的算天星老師，以及周凌宇老師。

貼文曝光，有內行網友透露，「據說是大耕老師的學生，43屆的學生。台灣之光！」「是我們46班這一屆助教~而且他長得很帥」。還有人分享算命比賽的計分方式，「8位亞洲各地老師，共40題選擇題，避免作弊，分數統計規則是剔除最高分跟最低分各五題，得其總分。」

林名宜老師也在Threads發文，感謝一路支持與鼓勵他的朋友，以及評審與主辦單位的肯定，期望未來能將所學的紫微斗數與催眠療癒結合，運用於生活中，協助更多人找到方向、療癒心靈，「很榮幸在香港舉辦的2025全球算命師大賽中，獲得冠軍殊榮！衷心感謝大家的祝賀與陪伴。」

大耕老師也在FB發文祝賀，學生們在比賽與開業成績均表現亮眼，不讓人失望。不過，老師也強調，奪冠只是實力的展現，更重要的是品格素質，並讚林名宜待人謙虛、對客人與學弟妹都十分客氣，展現學理邏輯以及教學相長的個性特質，「恭喜我們學會結業命理師，林名宜老師拿到香港命理師大賽冠軍。」