詐騙新招「包裹卡關要付關稅」　中華郵政急喊：別點連結

詐騙集團又有新手法，在美國對台灣的對等關稅上路前夕，有民眾接獲聲稱中華郵政的電子郵件，指她的包裹因為「尚未支付關稅」，無法寄出，要求點擊網路連結處理，否則將有權要求每天扣款。中華郵政則緊急澄清「要求支付關稅」是詐騙，請勿受騙。

詐騙集團搭上關稅新制又有詐騙新招，民眾彭小姐近日接獲一封聲稱來自中華郵政的電子郵件，信中指稱她的包裹無法寄出，因為尚未支付關稅52.76新台幣，要求點擊網路連結處理。信件更強調，如果30天內未收到包裹，中華郵政有權要求每一天扣款52.76新台幣，信件末端還署名是中華郵政郵寄中心。

彭小姐受訪表示，當時她收到信件時愣了一下，若一時不察可能會點入連結查看，後來回想一下近期自己並沒有網路購物，且如果有下單，大多是其他物流配送，且關務網路系統也會有資料，因此才沒有上當。

中華郵政則表示，近來常有詐騙集團假冒中華郵政公司名義以不實簡訊或電子郵件，通知民眾國際郵件有未繳納關稅致無法投遞，進而誘騙民眾登入連結網址繳納關稅，籲請民眾小心防範、慎防受騙。

中華郵政公司指出，已於中華郵政全球資訊網最新消息及防詐專區發布相關消息，提醒民眾絕對不會以簡訊或電子郵件通知民眾透過連結網址繳納郵件關稅，請勿受騙。民眾如發現有不明簡訊或電子郵件並帶有網址之疑慮，可撥打客服專線0800-700-365(手機請撥付費電話：04-2354-2030)，或撥打165反詐騙專線查證，以維護自身財產安全。