美對台「疊加關稅」再加20％　凌濤轟賴政府黑箱蓋掉產業生機

▲國民黨智庫副執行長凌濤。（圖／國民黨提供）



記者崔至雲／台北報導

經濟部證實，美國對台課徵的20％關稅是疊加在原有的稅率基礎上，舉例原先10％則會變30％，消息曝光後引爆產業界怒火。國民黨智庫副執行長凌濤轟，關稅海嘯來襲，民進黨政府還在粉飾太平？賴政府遮遮掩掩，黑箱、保密、蓋牌，「蓋掉的是台灣產業的活命生機」。

凌濤指出，美國對台關稅的衝擊，遠比政府告訴大家的更嚴重。當民進黨政府、黨團幹部吳思瑤還在用單日股價波動粉飾太平，與側翼出征在野黨，營造產業一片榮景的假象時，經貿辦終於不堪壓力，吐露了事實。真相是，所謂的20%關稅，只是「基本門檻」。經貿辦承認，除了這20%，還需疊加該貨品原有的最惠國(MFN)稅率。以我國出口主力的工具機為例，實際稅率是「20% + 4.7% = 24.7%」，還拋下一句「早就說明」，全網炸鍋，還有哪些未爆彈沒有揭露？

凌濤說明，先前行政院評估，將有4.2萬人面臨減薪、失業，產值損失超過1.6%。他嚴正質問賴政府：這個早已令人憂心的數字，是否計入了「疊加後」的真實稅率？實際衝擊究竟有多大？請給人民一個交代。

凌濤說，鄰國足以說明民進黨對外談判的無能。日本同樣面臨關稅問題，他們政府的第一時間是「強力向美方抗議」，而美方也承認疏失、承諾修正。反觀台灣，面對毀滅性的「20%+」關稅，產業哀鴻遍野，我國政府為產業做了什麼？請問賴清德、經濟部、經貿辦，你們向美方表達最強烈的抗議了嗎？還是雙手一攤，要產業自己吞下去？

凌濤再說，在此危急存亡之秋，經濟部長郭智輝卻狀況外，不僅對關稅衝擊輕描淡寫，還有餘力說川普的說法是「假新聞」，台灣真的不需要一個只會美化數據、轉移焦點的政府。國民黨要求賴政府，立刻停止內鬥與口水戰，立即提出「關稅衝擊應對方案」，並具體說明補助、減稅等中小企業密切關心的措施。同時，應儘速評估普發現金，促進內需，並且緩解民生壓力。