美課台關稅「20%+N」　賴士葆轟賴清德、卓榮泰不懂治國：快求救

▲立委賴士葆。（圖／記者莊喬迪攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院經貿談判辦公室8日證實，我國對等關稅為「原有稅率再加20%」。國民黨立委賴士葆表示，賴清德政府還要用「暫時20%」唬弄百姓到什麼時候，賴清德總統和行政院長卓榮泰既然不懂治國，快向任何一屆前總統前閣揆求救吧。

美國針對進口商品的對等關稅政策於8月7日正式生效，但近日傳出日本關稅15%是在「原有稅率上再加徵15%關稅」，但經過日方反映，美國坦言是疏失，會退還7日後超徵的差額。對此，行政院經貿談判辦公室證實，大多數國家都是採疊加方式計算關稅，因此台灣7日生效後，真正的關稅數字是原關稅加上20%。

賴士葆指出，日本政府對於美國把談好的15%變成+15%而嚴正抗議，美國也立即修正，但是美國公告台灣關稅還有台灣經濟部的公告都是原有稅率加上20%。

賴士葆提到，為什麼我國政府是談到了「加上20%」不能如同日本封頂方式上限20%？！賴清德政府還要用「暫時20%」唬弄百姓到什麼時候？

賴士葆怒轟，暫時20%就已經影響4.2萬名勞工失業或減薪，賴總統和卓院長既然不懂治國，快向任何一屆前總統前閣揆求救吧，經濟戰早已開打，國家也已空轉一年了。

