　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美課台關稅「20%+N」　賴士葆轟賴清德、卓榮泰不懂治國：快求救

▲▼民眾黨20日舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢，黃國昌、陳佩琪、羅智強、賴士葆、徐巧芯、王鴻薇、李彥秀出席。（圖／記者莊喬迪攝）

▲立委賴士葆。（圖／記者莊喬迪攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院經貿談判辦公室8日證實，我國對等關稅為「原有稅率再加20%」。國民黨立委賴士葆表示，賴清德政府還要用「暫時20%」唬弄百姓到什麼時候，賴清德總統和行政院長卓榮泰既然不懂治國，快向任何一屆前總統前閣揆求救吧。

美國針對進口商品的對等關稅政策於8月7日正式生效，但近日傳出日本關稅15%是在「原有稅率上再加徵15%關稅」，但經過日方反映，美國坦言是疏失，會退還7日後超徵的差額。對此，行政院經貿談判辦公室證實，大多數國家都是採疊加方式計算關稅，因此台灣7日生效後，真正的關稅數字是原關稅加上20%。

賴士葆指出，日本政府對於美國把談好的15%變成+15%而嚴正抗議，美國也立即修正，但是美國公告台灣關稅還有台灣經濟部的公告都是原有稅率加上20%。

賴士葆提到，為什麼我國政府是談到了「加上20%」不能如同日本封頂方式上限20%？！賴清德政府還要用「暫時20%」唬弄百姓到什麼時候？

賴士葆怒轟，暫時20%就已經影響4.2萬名勞工失業或減薪，賴總統和卓院長既然不懂治國，快向任何一屆前總統前閣揆求救吧，經濟戰早已開打，國家也已空轉一年了。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 1931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
19歲騎士狂飆！　女行人遭撞死
分手魏如萱小男友後「若盈哭了」！爆舌頭感染破5洞
台灣關稅疊加「20％＋N」黃國昌砲轟黑箱　行政院4個月前簡報
保時捷業務逆向超車被嗆反寄律師函　親友嘲笑「開捷豹蠻烙」炎上
風切強不強決定「楊柳」命運　恐減弱消散或靠近台灣陸地
美課台關稅「20%+N」　賴士葆轟賴清德、卓榮泰不懂治國：快

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

對等關稅採疊加計算　黃國昌轟黑箱：希望賴總統誠實面對國人

被爆向政府調「挺罷免」網紅資料　王鴻薇：蟑螂窩才見不得光

台灣關稅疊加「20％＋N」黃國昌砲轟黑箱　行政院4個月前簡報就說明

幕後／砲轟政院普發現金「講不清」　綠黨團大會提3招解套不排除加碼

美對台「疊加關稅」再加20％　凌濤轟賴政府黑箱蓋掉產業生機

美課台關稅「20%+N」　賴士葆轟賴清德、卓榮泰不懂治國：快求救

連2日50架次以上！54架次共機出海擾台　47架次逾越海峽中線

吳思瑤：普發現金可導正錯誤　政院有「2作法」可化解在野違憲作為

抓包王鴻薇2造謠被法院認證　林楚茵酸：發文前問AI都不做？

外交部電子公文驚爆在「暗網兜售」！　林佳龍急成立調查小組

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

【太荒唐】醉漢撞醉婦！ 他倒地排氣管壓脖子：太茫推不開

【佛寺驚魂記】女員工被拿刀挾持 柔道國手警出招歹徒秒癱！

【跑得掉嗎？】大貨車沒掛大牌還違停　心虛狂逃15公里吃25萬罰單

對等關稅採疊加計算　黃國昌轟黑箱：希望賴總統誠實面對國人

被爆向政府調「挺罷免」網紅資料　王鴻薇：蟑螂窩才見不得光

台灣關稅疊加「20％＋N」黃國昌砲轟黑箱　行政院4個月前簡報就說明

幕後／砲轟政院普發現金「講不清」　綠黨團大會提3招解套不排除加碼

美對台「疊加關稅」再加20％　凌濤轟賴政府黑箱蓋掉產業生機

美課台關稅「20%+N」　賴士葆轟賴清德、卓榮泰不懂治國：快求救

連2日50架次以上！54架次共機出海擾台　47架次逾越海峽中線

吳思瑤：普發現金可導正錯誤　政院有「2作法」可化解在野違憲作為

抓包王鴻薇2造謠被法院認證　林楚茵酸：發文前問AI都不做？

外交部電子公文驚爆在「暗網兜售」！　林佳龍急成立調查小組

美關稅疊加「競爭力一次性削弱30%」　他拋2大解方：沒悲觀的本錢

驚嚇與驚喜交織前進！　謝金河：川普不會輕鬆放過台積電

對等關稅採疊加計算　黃國昌轟黑箱：希望賴總統誠實面對國人

不只要烏東！　普丁「割地換和平」細節曝光

被爆向政府調「挺罷免」網紅資料　王鴻薇：蟑螂窩才見不得光

快訊／飲恨！「太極之王」孫家閎　世運會武術第4名作收無緣獎牌

19歲騎士狂飆！女牽自行車闖紅燈被撞死　零件噴飛散落30米

澎湖漁船海上突起火！船長急跳友船獲救　燒剩空殼畫面曝

楊柳颱風「暴風警戒線」包含台灣北部！　日氣象廳預測路徑曝

雷軍被傳透過茅晨月向海外轉出50億美元　小米闢謠：未有任何接觸

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

政治熱門新聞

台灣關稅不只20％　黃國昌轟政府黑箱

證實台灣疊加關稅20%　蔡正元氣罵2次X

青鳥女為大罷免「揍父3拳」逼媽媽離婚後逃家

對等關稅採疊加計算　經貿辦：4月已說明、持續磋商爭取合理稅率

「暗網」驚見外交部公文！林佳龍急查

美課台關稅「20%+N」　賴士葆轟賴清德、卓榮泰不懂治國：快求救

金融時報：台人最怕內應接管　北京早布局多年

大批綠營支持者出征性平部　洗版狂轟內鬼下台：馬上向王義川道歉

台灣關稅疊加「20％＋N」黃國昌砲轟黑箱　行政院4個月前簡報就說明

吳思瑤：普發現金可導正錯誤　政院有「2作法」可化解在野違憲作為

連2日50架次以上！54架次共機出海擾台　47架次逾越海峽中線

幕後／砲轟政院普發現金「講不清」　綠黨團大會提3招解套不排除加碼

抓包王鴻薇2造謠被法院認證　林楚茵酸：發文前問AI都不做？

西門町一番賞又爆藏籤　北市法務局說話了

更多熱門

相關新聞

台灣關稅疊加20％　傳產稅率大暴增

台灣關稅疊加20％　傳產稅率大暴增

美國8月7日正式啟動最新對等關稅政策，對包括台灣在內的多數國家採「疊加」計算方式，也就是說，原本我國輸美工具機產品適用稅率為MFN稅率4.7％，再疊加20％對等關稅後，即為24.7％。而原本零關稅的部分農漁產品，新關稅直接提升至20％，紡織品、塑橡膠、自行車的稅率也都是「20＋N（原稅率）」。

印度傳不買美軍武　印度國防部回應了

印度傳不買美軍武　印度國防部回應了

對等關稅爆「疊加」爭議　經濟部辯：算法和4月公告一致

對等關稅爆「疊加」爭議　經濟部辯：算法和4月公告一致

證實台灣疊加關稅20%　蔡正元氣罵2次X

證實台灣疊加關稅20%　蔡正元氣罵2次X

對等關稅採疊加計算　經貿辦：4月已說明、持續磋商爭取合理稅率

對等關稅採疊加計算　經貿辦：4月已說明、持續磋商爭取合理稅率

關鍵字：

關稅賴士葆賴清德卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

清華幫淪台積電內鬼　學者嘆不意外

台灣關稅疊加20％　傳產稅率大暴增

經貿辦證實「疊加關稅」：原稅率往上加20%

保時捷業務逆向被嗆寄律師函　親友嘲笑炎上

廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

加州驚見野豬「變成霓虹藍」　官員示警

即／共享汽車平台突宣布暫停營運

台灣關稅不只20％　黃國昌轟政府黑箱

沈玉琳住院後首曝近照！同框女兒慶祝父親節

韓啦啦隊台語互嗆　南珉貞甩巴掌影片曝

他2個月狂抓369件違規！私架監視器罰單全撤銷

TEL到台積電「負荊請罪」　1原因也沒用

更多

最夯影音

更多

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面