台灣關稅疊加「20％＋N」黃國昌砲轟黑箱　行政院4個月前簡報就說明

▲行政院4月簡報就已經說明。（圖／翻攝行政院簡報）



記者杜冠霖／台北報導

美國對等關稅大多數國家都是採疊加方式計算關稅，因此台灣真正的關稅數字是原關稅加上20%。對此，民眾黨主席黃國昌砲轟黑箱、難怪要保密。然而，美國對等關稅一直都是採用MFN+對等關稅，在行政院4月就多次說明，當時是MFN+32%，現則為MFN+20%。民進黨團幹事長吳思瑤8日表示，黃國昌，認真一點好嗎？4月行政院就對外說明的事，8月你還說是黑箱？

黃國昌8日晚間在臉書表示，美國高關稅實施已正式上路超過一天，沒想到行政院經貿辦8日晚間才透過媒體宣布，台灣的關稅是原本既有的關稅再加20%，「這種『暫時』的驚喜到底還有多少，台灣人民普遍沒人知道，也無從得知，在賴政府執政下，真的是沒有最黑箱、只有更黑箱」。

對此，吳思瑤解釋，MFN+對等關稅，對各國皆如此(除歐盟例外)、一直以來都是如此。不論一開始的32%、延期期間的10%，或是現在的暫時性20%，皆是MFN+對等關稅。黃國昌以為撿到槍，只證明了他除了不懂關稅計算方式，更完全沒看清楚行政院歷次的說明。把自己不懂的事，都抹成黑箱。

吳思瑤直言，現在最重要的，行政院仍持續與美磋商，將20%再往下降，期望能成功爭取。在行政院4月4日記者會，楊珍妮政委簡報第5頁，早就清楚說明了，當時是MFN+32%。

吳思瑤受訪時補充，美國這一次與世界180多個國家所進行的新關稅的談判，都是外加的方式，而不是內涵，也就是在原有關稅之外再疊加新談判的稅率，對世界各國都是一樣，從過去到現在一直如此。所以不是針對性的對台灣，也不是現在才掌握的訊息，當然歐盟是唯一的特例。

吳思瑤指出，而行政院早在4月4號第一場記者會，由卓榮泰院長、鄭麗君副院長、我們的秘書長龔明鑫，還有談判代表楊珍妮政委一字排開，4月4號行政院首場對於關稅的正式因應說明記者會，就非常清楚的揭示說明了美國的新關稅的做法，就是在原有稅率外加新談判的稅率。早在四月份就公開透明的訊息，黃國昌八月還惡意炒作是黑箱，要嘛就是黃國昌不專業，要嘛就是在野黨不認真。

