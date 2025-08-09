　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賺9萬元賠1331萬元！　車手被關2年半哭窮也沒用

記者黃翊婷／綜合報導

蕭姓男子加入詐騙集團擔任取款車手，去年3、4月間他依照上級指示與受害者碰面5次，成功取得143萬元現金和價值1188萬元的黃金，並從中獲得9萬元報酬。後來事情曝光，蕭男不僅被警方逮捕，還被受害者告上法庭，最終得賠償受害者1331萬9177元。

手銬，人犯，受刑人（圖／視覺中國CFP）

▲蕭男擔任詐團車手，事後獲得9萬元報酬，最後卻要賠償受害者1331萬餘元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

受害者在判決書中主張，該詐騙集團自2024年1月起陸續透過LINE傳訊息給他，聲稱他在某平台抽中新股申購，但需要補足差額及分潤，他誤信詐團話術同意交付資金，並在同年3月至4月間相約面交款項共5次。

受害者表示，5次面交都是蕭男出面，共計取走143.5萬元現金，和6塊總價值高達1188萬4177元的黃金，當時蕭男還拿出代購數位資產契約給他簽名；後來他發現被騙，趕緊報警處理，這才將蕭男逮住，他也決定對蕭男提出刑事訴訟及民事求償告訴。

蕭男到案之後坦承擔任車手，但他強調，自己只是最底層的取款車手，沒有參與詐騙過程，況且他在刑事判決部分被判有罪，已經入監執行，現在根本沒有收入來源可以支付賠償金額。

經查，刑事部分，蕭男確實已經被法院依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處有期徒刑2年6個月定讞。民事部分，高雄高分院法官表示，蕭男雖然沒有直接對受害者施詐，但他擔任車手，負責收取受害者被騙的財物，顯然是與詐團其他成員分工以達到騙取財物的目的，他的行為與受害者的損失具有相當因果關係，應當與負起連帶賠償責任，最終判他應賠償受害者1331萬9177元，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
專家：楊柳颱風走向決定它的命運　電腦模式跟AI預報的對決
快訊／林盛恩1A初登板繳完美內容　4局無安打封鎖對手
獨／高雄凌晨死亡車禍　騎士詭異自摔不治
醫：血癌非一夕冒出　日常6事可保命
楊柳颱風將入「大垂直風切」區！2下場曝　下週三、四通過北部海
東京威力科創高層7月初就到台積電「負荊請罪」　1原因無濟於事
輝達H20晶片可以出口了！黃仁勳親赴白宮　美商務部終發許可

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

引擎故障停路邊「瞬間起火」恐怖火球畫面曝　駕駛跳車逃生

台南東山凌晨火警　阿公「又衝回屋內嗆暈」命危

獨／高雄凌晨死亡車禍　騎士詭異自摔不治

賺9萬元賠1331萬元！　車手被關2年半哭窮也沒用

大安區連撞6車！　毒蟲「精神渙散」想尿遁滅證

全場僅1個救生員！女兒戲水溺斃　教練母提告獲國賠159萬元

新竹醉漢「持刀搶救護車」　國道狂飆

2個月狂抓369件違規！他「1手法」被認定違立法目的　罰單全撤銷

快訊／美女主播高文音下班險遭男子攻擊　「只差一拳頭就打到我」

撂人衝小琉球民宿逼學生「下跪磕頭」！潛水店老闆：替你父母教訓

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

【太荒唐】醉漢撞醉婦！ 他倒地排氣管壓脖子：太茫推不開

【佛寺驚魂記】女員工被拿刀挾持 柔道國手警出招歹徒秒癱！

【跑得掉嗎？】大貨車沒掛大牌還違停　心虛狂逃15公里吃25萬罰單

引擎故障停路邊「瞬間起火」恐怖火球畫面曝　駕駛跳車逃生

台南東山凌晨火警　阿公「又衝回屋內嗆暈」命危

獨／高雄凌晨死亡車禍　騎士詭異自摔不治

賺9萬元賠1331萬元！　車手被關2年半哭窮也沒用

大安區連撞6車！　毒蟲「精神渙散」想尿遁滅證

全場僅1個救生員！女兒戲水溺斃　教練母提告獲國賠159萬元

新竹醉漢「持刀搶救護車」　國道狂飆

2個月狂抓369件違規！他「1手法」被認定違立法目的　罰單全撤銷

快訊／美女主播高文音下班險遭男子攻擊　「只差一拳頭就打到我」

撂人衝小琉球民宿逼學生「下跪磕頭」！潛水店老闆：替你父母教訓

【周焦點】TOYOTA國產MPV下殺6字頭　MG新休旅70萬有找　比亞迪將登台

高雄4間麥當勞開30年↑不搬家　周邊房價最高看漲164%

出入境提領行李時間長　桃機今年評估「行李追蹤資訊共享」

引擎故障停路邊「瞬間起火」恐怖火球畫面曝　駕駛跳車逃生

Epik High 6年前貓咪搖籃曲翻紅！網友認證有用　獸醫實測愛貓真睡了

台南東山凌晨火警　阿公「又衝回屋內嗆暈」命危

車震過猛！連人帶車「墜400m懸崖」　情侶全裸拋飛慘死

在家也能開居酒屋！「Yakitorill燒鳥器」主打低煙烤串家裡不臭臭

林盛恩1A初登板繳完美內容　4局無安打封鎖對手

獨／高雄凌晨死亡車禍　騎士詭異自摔不治

【洗水塔驚見鳥骨！】樂觀住戶淡定幫忙撿骨OAO

社會熱門新聞

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

他2個月狂抓369件違規！私架監視器罰單全撤銷

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

小琉球老闆逼學生下跪磕頭：替你父母教訓

即／台東銀樓搶案！男噴辣椒水奪60萬項鍊

7旬翁遭追撞輾斃　2兒警局痛哭

毒蟲闖燈撞機車　無辜騎士頭爆血命危

美女主播高文音下班險遭男子攻擊

小琉球遊客傳遭在地大叔賞巴掌　還逼下跪

偵查隊長性侵女部屬重判7年　還要賠百萬

鷹架扯壞電線爆炸　雲林工人下體嚴重燙傷…倒地哀嚎

渣男下藥性侵女友　重判9年定讞

鄭文燦開庭嗆：是人不是神　檢察官自詡牧羊犬

美籍女遊台帶父遺槍彈觀光被起訴　檢請求從輕量刑

更多熱門

相關新聞

即／三重警逮車手嫌犯開車衝撞　3警1民眾受傷

即／三重警逮車手嫌犯開車衝撞　3警1民眾受傷

新北市三重警方今天（8日）下午4時許，在大智街逮捕詐騙車手時，遭對方開車逃逸衝撞，造成現場1名年約50歲女性民眾左小腿骨折、意識清楚，送往馬偕醫院，另外有3名警員受傷，其中一名30多歲男警，右腳踝紅腫，送往市立三重醫院，其餘2名警員表示並無大礙，目前警方正持續追查嫌犯下落。

投資虛幣獲利想加碼！機智女兒押母去報案

投資虛幣獲利想加碼！機智女兒押母去報案

掃QR碼免費送超商禮券？　金門警教你辨真偽

掃QR碼免費送超商禮券？　金門警教你辨真偽

假冒地政人員詐個資頻傳　屏縣府籲3招守護不動產安全

假冒地政人員詐個資頻傳　屏縣府籲3招守護不動產安全

杜秉澄吼「徐巧芯叫我認罪的」　本尊斥有病：建請法院加重判刑

杜秉澄吼「徐巧芯叫我認罪的」　本尊斥有病：建請法院加重判刑

關鍵字：

高雄高分院詐騙車手

讀者迴響

熱門新聞

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

經貿辦證實「疊加關稅」：原稅率往上加20%

台灣關稅疊加20％　傳產稅率大暴增

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

台灣關稅不只20％　黃國昌轟政府黑箱

廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態

沈玉琳住院後首曝近照！同框女兒慶祝父親節

清華幫淪台積電內鬼　學者嘆不意外

即／共享汽車平台突宣布暫停營運

證實台灣疊加關稅20%　蔡正元氣罵2次X

他2個月狂抓369件違規！私架監視器罰單全撤銷

台積電2奈米洩密　東京威力科創高層赴台

韓啦啦隊台語互嗆　南珉貞甩巴掌影片曝

3280和牛都是油花　屋馬燒肉回應了

更多

最夯影音

更多

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面