賺9萬元賠1331萬元！　車手被關2年半哭窮也沒用

記者黃翊婷／綜合報導

蕭姓男子加入詐騙集團擔任取款車手，去年3、4月間他依照上級指示與受害者碰面5次，成功取得143萬元現金和價值1188萬元的黃金，並從中獲得9萬元報酬。後來事情曝光，蕭男不僅被警方逮捕，還被受害者告上法庭，最終得賠償受害者1331萬9177元。

▲蕭男擔任詐團車手，事後獲得9萬元報酬，最後卻要賠償受害者1331萬餘元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

受害者在判決書中主張，該詐騙集團自2024年1月起陸續透過LINE傳訊息給他，聲稱他在某平台抽中新股申購，但需要補足差額及分潤，他誤信詐團話術同意交付資金，並在同年3月至4月間相約面交款項共5次。

受害者表示，5次面交都是蕭男出面，共計取走143.5萬元現金，和6塊總價值高達1188萬4177元的黃金，當時蕭男還拿出代購數位資產契約給他簽名；後來他發現被騙，趕緊報警處理，這才將蕭男逮住，他也決定對蕭男提出刑事訴訟及民事求償告訴。

蕭男到案之後坦承擔任車手，但他強調，自己只是最底層的取款車手，沒有參與詐騙過程，況且他在刑事判決部分被判有罪，已經入監執行，現在根本沒有收入來源可以支付賠償金額。

經查，刑事部分，蕭男確實已經被法院依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處有期徒刑2年6個月定讞。民事部分，高雄高分院法官表示，蕭男雖然沒有直接對受害者施詐，但他擔任車手，負責收取受害者被騙的財物，顯然是與詐團其他成員分工以達到騙取財物的目的，他的行為與受害者的損失具有相當因果關係，應當與負起連帶賠償責任，最終判他應賠償受害者1331萬9177元，全案仍可上訴。