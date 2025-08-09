台鐵車站「ㄊㄔ」在哪　2000人搶破解神秘密碼

▲台鐵早期使用國音電碼，頭城車站月台仍可見標示「ㄊㄔ」的注音碼。（圖／鏡週刊提供，下同）

台鐵的車站牌上除了漢字和英文，有時候還會出現注音符號！最近有網友在社群平台上傳一張標示「ㄊㄔ」的台鐵車站照片，好奇詢問大家是否知道這是哪個車站，網友七嘴八舌猜測，也釣出知情人士解答，指出這是早前特有的「國音電碼」，目前已經沒有在用。

一名網友近日在Threads上傳一張有趣的照片，畫面是台鐵某車站月台的柱子，上面只用注音標示「ㄊㄔ」，好奇詢問是否有網友知道這是哪一站。這個充滿謎題感的貼文立刻引發熱議，貼文迅速累積超過2千則留言，許多網友紛紛給出正解，指出這是宜蘭縣的頭城車站。

除了猜出站名，也有神網友進一步解釋這個注音碼是台鐵專用的「國音電報」系統，該系統為台鐵在電報時代所使用的特殊編碼，包含：「ㄐㄌ」代表基隆、「ㄑㄉ」是七堵、「ㄊㄞ」是台北、「ㄓㄤ」是彰化、「ㄊㄓ」是台中、「ㄊㄋ」是台南、「ㄍㄠ」是高雄、「ㄌㄧㄢ」是花蓮，而「ㄊㄞㄉ」則是台東。

先前臉書粉專「鐵道檔案文物室」曾說明「國音電報」的背景，原來這套注音碼，是從以前的日文假名電報碼演變而來，是為了方便早年受日本教育的員工使用，目前國音電報已功成身退，改用傳真機傳遞內部電文，但部分設施上仍可見到這些充滿歷史感的「摩斯密碼」。

粉專也指出，一般民眾若想一睹國音電報的蹤跡，最容易的地方是台鐵貨車車身。這些貨車上標示的「諸元記號」，記錄了車輛的用途、重量等資訊。



