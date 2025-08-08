機器人「AI人性化」伸鹹豬手　正妹下體被偷襲！這一幕百萬人關注

▲美國一名長髮女子希安娜，意外被展場機器人伸出「鹹豬手」重擊下體。（翻攝自希安娜TikTok）

圖文／鏡週刊

美國一名長髮女子希安娜（Shianna Lopez）7月下旬參加展覽，卻沒想到逛展覽的時候，突被展場機器人伸出「鹹豬手」偷襲下體，嚇得驚慌失措，影片曝光，隨即掀起大票網友討論。

希安娜7月下旬，以工作人員身分到拉斯維加斯參展，不過正當她嘗試與機器人錯身而過時，機器人突然伸出手臂，插入她雙腿之間，讓希安娜嚇得不知所措，也被機器人搞得又氣又好笑。

只見影片，機器人只到希安娜的胸口，正當希安娜雙手舉起走過去時，機器人竟突也跟著舉手，卻也不偏不倚的直接重擊希安娜的下體，還讓她差點跌倒，希安娜雖沒受傷，但也難掩疼痛的摸著重要部位，跳來跳去，一旁人員撞見，也緊急上前關心，希安娜則示意她沒事。

希安娜事後也與機器人一起跳舞，幽默表示，機器人現在變成她男友了，而希安娜也將影片分享在TikTok，影片一曝光，隨即吸引百萬網友高度討論，「機器人學得太快了」、「看吧，不是只有男人好色」「這必須買一個回家」，也有網友認為，「應該是妳舉手的關係，它也跟著舉手」。



