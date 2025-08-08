飛機亂流越來越嚴重　全球最顛簸航線出爐！日本列高風險區

▲近期多起飛行亂流事故引發關注，專家預測，到本世紀末，足以造成傷害的亂流發生率將增加1至3倍。（pexels提供）

圖文／鏡週刊

近期多起飛行亂流事故引發關注，上週1班達美航空從鹽湖城飛往阿姆斯特丹的航班DL56，因劇烈顛簸迫降明尼阿波利斯，造成25人送醫。1名乘客形容情況如同「空中地震」。去年5月新航班機SQ321，1名73歲男子在倫敦飛往新加坡途中，遇到嚴重亂流最終心臟病發身亡，該事件另外造成71人受傷。

《CNN》報導，亂流是由大氣擾動引起，難以預測。全球每年發生數以萬計中至重度亂流事件，雖大多僅造成短暫顛簸，但嚴重時可能損害飛機結構並造成人員受傷。美國國家運輸安全委員會數據顯示，2009至2024年間，美國已有逾200起因亂流導致的重大傷害。

亂流預測平台Turbli分析逾萬條航線後指出，阿根廷門多薩至智利聖地牙哥航線為全球最顛簸，因飛越安地斯山脈時易受山地氣流影響。美國落磯山、歐洲阿爾卑斯山、以及亞洲的日本航線，也因山脈或噴射氣流而位列高風險區。





▲去年5月新航班機SQ321遭遇嚴重亂流。（翻攝自X）

除了地形因素，「晴空亂流」同樣危險。這種發生在高空噴射氣流附近、缺乏可見徵兆的亂流，源於風速或風向的急劇變化，難以探測和預測。日本因強勁穩定的噴射氣流而成為亞洲亂流熱點之一；類似情況也出現在北大西洋航道，尤其是北美與歐洲之間的航線。

研究顯示，氣候變遷正在加劇這種亂流。2023年的研究指出，2020年北大西洋嚴重晴空亂流的頻率較1979年增加55%，美國本土上空增幅則達41%。專家預測，到本世紀末，足以造成傷害的亂流發生率將增加1至3倍。

▲達美航空DL56航班上週遇嚴重亂流。（翻攝自X）

劇烈雷雨與積雲亦是主要亂流來源，尤其在赤道附近。雖然飛行員通常利用雷達避開風暴，但預測不一定精準，且多個系統同時生成時，飛行風險會大幅上升。

專家強調，航空依舊是最安全的交通工具，飛機能承受嚴重亂流，乘客只需在座位上繫好安全帶即可大幅降低受傷風險。然而，隨著全球暖化持續推動大氣變化，加上航空運輸需求增加，未來部分繁忙航線的顛簸程度恐將更為嚴峻。



