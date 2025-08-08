安德魯王子爆「千人斬」淫史　前妻也出軌「吸腳趾」畫面瘋傳

▲安德魯王子（右）與莎拉弗格森（左）1986年在西敏寺舉行盛大婚禮。（翻攝Royal Insider臉書）

圖文／鏡週刊

英國安德魯王子（Prince Andrew）近年因捲入已故淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）未成年少女性侵案，身敗名裂。近日一本新書揭露，他的私生活極度淫亂，一生「千人斬」，與前妻莎拉弗格森（Sarah Ferguson）從蜜月期就貌合神離，婚後短短1年雙雙出軌，安德魯據稱睡遍12名女子，菲姬也放飛自我瘋狂偷情，鬧得連已故英女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）都看不下去，最終親自下令結束這場王室婚姻鬧劇。

根據英國《每日鏡報》報導，王室傳記作家安德魯勞尼（Andrew Lownie）近日出版新書《權貴之家：約克王朝的興衰》（Entitled: The Rise and Fall of the House of York，暫譯），爆料安德魯與弗格森1986年結婚後不到1年，竟與超過12名女子上床，甚至一生睡過「超過1000名女人」，對象包括成人片女星、政界人物、夜店服務生和酒保。

▲安德魯王子（左）捲入美國富豪淫魔艾普斯坦（右）性侵醜聞，後者2019年在獄中離奇身亡。（翻攝X＠peteriwanoff）



一名曾為王室開車的司機透露：「這些女人進進出出，有時他剛送走一個，下一個馬上就來，有些日子甚至超過10人！」最誇張的是，2006年安德魯代表英國王室出席泰王鑽禧時，還要求飯店送上超過40名女子，讓人瞠目結舌。安德魯甚至曾對弗格森說：「我首先是王子，其次是海軍軍官，最後才是妳老公。」為婚姻埋下悲劇伏筆。

不過，弗格森也不遑多讓，婚後也開始放飛自我，接連與多名男子曖昧、外遇，甚至在法國滑雪勝地要求女僕們「全程對她鞠躬」、尊稱她為「夫人」（Ma’am），大擺王室架子。還曾要求廚房忙一整天做大餐，最後她臨時反悔，跑出外面去吃，讓王室僕人怨聲載道。

▲弗格森被德州富商布萊恩1992年在泳池邊「吸腳趾」畫面，震驚全世界。（翻攝《每日鏡報》網站）

1989年，弗格森與美國男子史蒂夫懷亞特（Steve Wyatt）熱戀，後來又搭上德州富商約翰布萊恩（John Bryan）。1992年，弗格森和布萊恩在泳池邊偷情、吸腳趾、肉體交纏的畫面，登上《每日鏡報》頭版頭，轟動一時，讓王室顏面盡失。據傳，當時女王終於忍無可忍，下令：「夠了，這段婚姻必須結束！」

安德魯和弗格森育有畢翠絲公主（Princess Beatrice）、尤金妮公主（Princess Eugenie）兩名女兒，二人最終在1996年離婚。當時女王甚至幫弗格森還清30萬英鎊（約新台幣1,200萬元）債務，提供房子與140萬英鎊（約新台幣5,601萬元）信託基金給兩位公主，但也剝奪弗格森的「殿下」（HRH）頭銜，永遠不准她重返王室職務。

▲安德魯和弗格森雖然離婚，但至今依然住在溫莎的別墅「皇家小屋」。（翻攝X@CameronDLWalker）

弔詭的是，這對離婚夫妻至今依然住在溫莎的別墅「皇家小屋」（Royal Lodge），互相依賴。書中引述友人說：「安德魯離不開女人，他有點笨拙，缺乏主見，總得有個人幫他指路。而莎拉，也是他跌落神壇後最忠實的支持者。」如今安德魯捲入淫魔案淡出王室，前妻卻成為他最堅強的靠山，只能說王室八點檔永遠不嫌多。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

哈利王子爆打叔父安德魯濺血！ 不滿被酸「和梅根婚姻撐不過1個月」

梅根44歲生日奢華開趴！甜謝哈利王子「難忘24小時」 獲封「人間香檳」王室冷處理

哈利王子20年前「扮納粹」下場超慘！ 辯稱：被威廉、凱特慫恿