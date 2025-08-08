　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

安德魯王子爆「千人斬」淫史　前妻也出軌「吸腳趾」畫面瘋傳

安德魯王子（右）與莎拉弗格森（左）1986年在西敏寺舉行盛大婚禮。（翻攝Royal Insider臉書）

▲安德魯王子（右）與莎拉弗格森（左）1986年在西敏寺舉行盛大婚禮。（翻攝Royal Insider臉書）

圖文／鏡週刊

英國安德魯王子（Prince Andrew）近年因捲入已故淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）未成年少女性侵案，身敗名裂。近日一本新書揭露，他的私生活極度淫亂，一生「千人斬」，與前妻莎拉弗格森（Sarah Ferguson）從蜜月期就貌合神離，婚後短短1年雙雙出軌，安德魯據稱睡遍12名女子，菲姬也放飛自我瘋狂偷情，鬧得連已故英女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）都看不下去，最終親自下令結束這場王室婚姻鬧劇。

根據英國《每日鏡報》報導，王室傳記作家安德魯勞尼（Andrew Lownie）近日出版新書《權貴之家：約克王朝的興衰》（Entitled: The Rise and Fall of the House of York，暫譯），爆料安德魯與弗格森1986年結婚後不到1年，竟與超過12名女子上床，甚至一生睡過「超過1000名女人」，對象包括成人片女星、政界人物、夜店服務生和酒保。

安德魯王子爆「千人斬」淫亂史！婚後1年睡遍12女　前妻也狂出軌「泳池吸腳趾」畫面瘋傳

▲安德魯王子（左）捲入美國富豪淫魔艾普斯坦（右）性侵醜聞，後者2019年在獄中離奇身亡。（翻攝X＠peteriwanoff）

一名曾為王室開車的司機透露：「這些女人進進出出，有時他剛送走一個，下一個馬上就來，有些日子甚至超過10人！」最誇張的是，2006年安德魯代表英國王室出席泰王鑽禧時，還要求飯店送上超過40名女子，讓人瞠目結舌。安德魯甚至曾對弗格森說：「我首先是王子，其次是海軍軍官，最後才是妳老公。」為婚姻埋下悲劇伏筆。

不過，弗格森也不遑多讓，婚後也開始放飛自我，接連與多名男子曖昧、外遇，甚至在法國滑雪勝地要求女僕們「全程對她鞠躬」、尊稱她為「夫人」（Ma’am），大擺王室架子。還曾要求廚房忙一整天做大餐，最後她臨時反悔，跑出外面去吃，讓王室僕人怨聲載道。

安德魯王子爆「千人斬」淫亂史！婚後1年睡遍12女　前妻也狂出軌「泳池吸腳趾」畫面瘋傳

▲弗格森被德州富商布萊恩1992年在泳池邊「吸腳趾」畫面，震驚全世界。（翻攝《每日鏡報》網站）

1989年，弗格森與美國男子史蒂夫懷亞特（Steve Wyatt）熱戀，後來又搭上德州富商約翰布萊恩（John Bryan）。1992年，弗格森和布萊恩在泳池邊偷情、吸腳趾、肉體交纏的畫面，登上《每日鏡報》頭版頭，轟動一時，讓王室顏面盡失。據傳，當時女王終於忍無可忍，下令：「夠了，這段婚姻必須結束！」

安德魯和弗格森育有畢翠絲公主（Princess Beatrice）、尤金妮公主（Princess Eugenie）兩名女兒，二人最終在1996年離婚。當時女王甚至幫弗格森還清30萬英鎊（約新台幣1,200萬元）債務，提供房子與140萬英鎊（約新台幣5,601萬元）信託基金給兩位公主，但也剝奪弗格森的「殿下」（HRH）頭銜，永遠不准她重返王室職務。

安德魯王子爆「千人斬」淫亂史！婚後1年睡遍12女　前妻也狂出軌「泳池吸腳趾」畫面瘋傳

▲安德魯和弗格森雖然離婚，但至今依然住在溫莎的別墅「皇家小屋」。（翻攝X@CameronDLWalker）

弔詭的是，這對離婚夫妻至今依然住在溫莎的別墅「皇家小屋」（Royal Lodge），互相依賴。書中引述友人說：「安德魯離不開女人，他有點笨拙，缺乏主見，總得有個人幫他指路。而莎拉，也是他跌落神壇後最忠實的支持者。」如今安德魯捲入淫魔案淡出王室，前妻卻成為他最堅強的靠山，只能說王室八點檔永遠不嫌多。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
哈利王子爆打叔父安德魯濺血！　不滿被酸「和梅根婚姻撐不過1個月」
梅根44歲生日奢華開趴！甜謝哈利王子「難忘24小時」　獲封「人間香檳」王室冷處理
哈利王子20年前「扮納粹」下場超慘！　辯稱：被威廉、凱特慫恿

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
千萬豪宅淪惡臭垃圾山！　Google地圖見奇景
快訊／台積電3內鬼正面照曝！
自爆確診新冠肺炎！　徐巧芯戴口罩致歉：昨天下午才知道
徐巧芯舌戰眾綠委後宣布確診　「第一線」今都戴口罩上班
國定古蹟塌陷！　文化部、市府急搶修
台積電內鬼「準時上下班」太可疑！　網酸：犯罪線索
美對1公斤金條課稅「顛覆全球黃金市場」　瑞士衝擊最慘烈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美中關稅大限倒數　美商務部長：「可能再延90天」有望達協議

一夜暴雨狂炸495mm！日本鹿兒島民宅崩塌、土石流　車輛墜河畫面曝

川普被提名角逐「諾貝爾和平獎」　柬總理盛讚：阻止毀滅性衝突

強攻加薩？衛星照曝以軍大規模集結　川普、納坦雅胡通話大吵

安德魯王子爆「千人斬」淫史　前妻也出軌「吸腳趾」畫面瘋傳

美對1公斤金條課稅「顛覆全球黃金市場」　瑞士衝擊最慘烈

別再羨慕「躺下秒睡」！那其實是身體在求救　專家揭2健康警訊

卡關近20年！　南韓考慮解禁Google地圖

川普再簽命令！　美退休金帳戶可投資「私募股權、加密貨幣」

GPT-5來了！OpenAI喊「博士等級」　奧特曼：人類歷史前所未見

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

美中關稅大限倒數　美商務部長：「可能再延90天」有望達協議

一夜暴雨狂炸495mm！日本鹿兒島民宅崩塌、土石流　車輛墜河畫面曝

川普被提名角逐「諾貝爾和平獎」　柬總理盛讚：阻止毀滅性衝突

強攻加薩？衛星照曝以軍大規模集結　川普、納坦雅胡通話大吵

安德魯王子爆「千人斬」淫史　前妻也出軌「吸腳趾」畫面瘋傳

美對1公斤金條課稅「顛覆全球黃金市場」　瑞士衝擊最慘烈

別再羨慕「躺下秒睡」！那其實是身體在求救　專家揭2健康警訊

卡關近20年！　南韓考慮解禁Google地圖

川普再簽命令！　美退休金帳戶可投資「私募股權、加密貨幣」

GPT-5來了！OpenAI喊「博士等級」　奧特曼：人類歷史前所未見

大批綠營支持者出征性平部　洗版狂轟內鬼下台：馬上向王義川道歉

杜秉澄吼「徐巧芯叫我認罪的」　本尊斥有病：建請法院加重判刑

普發1萬怎麼發？　民進黨團大會「2關鍵」砲聲隆隆要政院提版本

身披「大谷背號17」156球完投奪勝　萬谷堅心甲子園領軍擊敗智辯和歌山

王晶爆李嘉欣豪門秘辛！「夫妻只月領200萬生活費」百億遺產拿不到

玩遊戲有助於提高智力？　神經學者指稱「愛玩孩思維比同齡高」

愛喝酒、吃海鮮？快筆記！5種食物助你與痛風和平共處

嗆鍾小平造謠賺黑心錢　陳智菡代柯文哲討道歉：吃飯不怕噎死？

楊柳颱風2種走法　高壓若減弱恐「偏北靠近台灣」

台積電有內鬼！要把公務iPhone「改回小紅機？」　網搖頭曝關鍵

【燈桿整根歪掉】高雄大貨車忘收吊臂…結果GG了

國際熱門新聞

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

即／川普對等關稅上路！稅率一次看

日大臣怒了　美承諾修正總統令退回多收關稅

拍到「漢江怪物」岸邊狂游　釣客目擊嚇傻

美商長：川普聽黃仁勳意見　在美建廠不課稅

貝森特點名1國將面臨貿易震撼

關稅協商大出包！日經濟大臣急磋商

日本第一Coser「泡湯美照」　一語雙關戳宅男

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

美股震盪超過700點！　台積電ADR漲4.87%

變態男夜店猥褻！超兇女舞者「美腿踹飛臉」

快訊／川普提名「白宮經濟顧問主席」任Fed理事

更多熱門

相關新聞

躺下5分鐘內入睡　恐是健康警訊

躺下5分鐘內入睡　恐是健康警訊

「秒睡」其實不是幸福，是警訊！你是不是也是那種一上床就睡著，朋友都笑你「根本是睡神」的那種人？等等，專家說這不值得高興，反而要小心是身體在抗議！

仙女接地氣！王祖賢買菜被捕獲

仙女接地氣！王祖賢買菜被捕獲

新郎喊「前女友名字」　新娘反應曝光

新郎喊「前女友名字」　新娘反應曝光

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

沈玉琳罹血癌！熱心民眾打爆醫院電話：我想捐骨髓

沈玉琳罹血癌！熱心民眾打爆醫院電話：我想捐骨髓

關鍵字：

英國王室安德魯王子鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

關稅帝君「晶片100%」失效？台董座：轉嫁給客戶

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

廣末涼子疑因超速釀禍

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面