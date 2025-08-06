李大維回憶陳水扁迷航之旅「痛苦、屈辱」　美國人超怒大罵髒話

▲國安會前秘書長李大維接受網路節目訪問。（圖／Yahoo TV）



記者陶本和／台北報導

國安會前秘書長李大維6日在Yahoo網路節目中，談及前總統陳水扁的「迷航之旅」，他回憶道，那段是令他個人很痛苦，甚至是屈辱的一段時間，當時美國人很生氣，甚至還大罵髒話。李大維說，當時他以國家利益為第一優先考量，跟美方賠不是，自己吞下去。

談起陳水扁的「迷航之旅」，李大維坦言，那段是他個人很痛苦，甚至感覺到屈辱的一段時間。他說，當兩國利益平行的時候，一切都好辦，當兩國利益有交叉的時候，往往定義者會是強者。

李大維表示，陳水扁的迷航之旅，當時談的過境點是舊金山，但美國答應的是檀香山，還有阿拉斯加跟安克拉治，「我覺得是認知的差距，美國的認知跟我們的認知有差距，所以產生了這個不幸的發展」。

李大維說，他猜陳水扁一定希望那次是到舊金山，結果美國人要他去安克拉治，他認為陳水扁也覺得很屈辱，所以生氣乾脆往另一個方向飛，跑去利比亞。他表示，當時整個過程，總統飛去哪裡他都不知道，完全是台北在操控。

李大維回憶，當時是時任外交部長黃志芳打電話給他，他已經從辦公室出來，要去飛機場的路上，接到電話就說「一切都停止」，並且要他告訴美方，台灣的行程有更改，請他們不用去歡迎了。

李大維說，所以他就打電話給當時的AIT主席薄瑞光，當時他也一樣在路上，他的旅館已經退房了，再回去可能找不到飯店，所以就當場飆了髒話。

李大維表示，必須以國家利益為第一優先考量，可以跟他拍桌子、可以指責他，但問題是可能兩三天後，還有事情要去找對方，所以，當時還是跟薄瑞光賠不是，一直說對不起，這件事就自己吞了。

對於後來有沒有再回頭去了解，迷航之旅到底發生什麼事情？李大維則說，自己因為在華府，回來台灣有好多新的事情要談，所以沒有去問細節。他開玩笑地說，如果要解密，那要請黃志芳來解密。